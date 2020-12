"Ekipa to kilkunastoosobowa grupa, której założycielem i członkiem jest popularny youtuber Karol Wiśniewski ps. Friz. Friz obecnie ma ponad 4 000 000 subskrypcji w serwisie YouTube. Tylko w samym 2020 roku wszystkie filmy na kanałach Ekipy wygenerowały niemal 1,5 mld wyświetleń w serwisie YouTube, łączna liczba subskrybentów na wszystkich kanałach Ekipy oraz jej członków w serwisie YouTube to ponad 14 mln, a łączna liczba obserwatorów na wszystkich profilach członków Ekipy w serwisie Instagram to także ponad 14 mln" - czytamy w komunikacie.



Ze względu na planowany bardzo ścisły charakter współpracy strony nie wykluczają wzajemnego zaangażowania kapitałowego, podkreślono.



T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.



(ISBnews)