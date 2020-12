"Zmiana nawyków zakupowych przez klientów tj. przeniesienie procesów zakupowych do kanału on-line prawdopodobnie będzie długotrwałym zjawiskiem. Dostosowując się do panującego trendu Grupa podjęła działania zmierzające do dalszej ekspansji tego kanału sprzedaży. Rozwój e-commerce zamierza realizować poprzez nowe rynki oraz wykorzystanie w tym kanale wdrożonej technologii RFID w marce Reserved, a także poprzez kolejne usprawnienia w logistyce i IT wykorzystując nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję. Uwzględnienie rozwoju tego kanału w ramach strategii grupy będzie mieć wpływ na osiągane wyniki. Dzięki podjętym działaniom grupa planuje, że w 2020/21 podwoi r/r przychody ze sprzedaży internetowej osiągając 2 mld zł, a w kolejnym roku zwiększy o 50%" - czytamy w raporcie kwartalnym.



Przychody ze sprzedaży internetowej w III kwartale 2020/2021 osiągnęły wysokość 446 mln zł, tj. 86,2% więcej niż przed rokiem.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



