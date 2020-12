"Okres świąteczny jest kluczowy dla Allegro oraz dla naszych sprzedawców - szczególnie w tym roku, kiedy tak wielu klientów zdecydowało się większość zakupów zrobić online. Listopad był zdecydowanie rekordowy i liczymy, że końcówka roku będzie równie udana. Okres świąteczny na Allegro tradycyjnie otwiera Black Week - tydzień promocji i specjalnych ofert, organizowany w ostatnim tygodniu listopada. Przez cały ten okres każdego dnia klienci kupowali na Allegro prawie 3,5 mln produktów - to 1,5 razy więcej niż rok wcześniej. Sprzedający w ramach Black Week notowali sprzedaż wyższą o 250-300% niż podczas przeciętnego dnia. Kupujący dzięki abonentom Smart! na darmowe dostawy zaoszczędzili łącznie 45 mln zł" - powiedział ISBtech Zapłata.



"14 grudnia osiągnęliśmy najlepszy wynik w tym roku na platformie. 4,6 mln sprzedanych produktów i olbrzymi ruch: 117 kupujących na sekundę. Co bardzo istotne, pomimo tak silnego natężenia udaje nam się dostarczać zdecydowaną większość przesyłek do dwóch dni. Klienci bardzo doceniają ten komfort. Z roku na rok obserwujemy również przesuwanie się tego 'szczytu zakupowego' - klienci wiedzą, że dzięki szybkim dostawom mogą dokupić brakujące prezenty nawet na kilka dni przed wigilią i otrzymać je na czas. Duża liczba klientów przyciąga też kolejnych sprzedawców. Obecnie swoje produkty na Allegro sprzedaje już 125 tys. firm, czyli o 8 tys. więcej niż w połowie 2020 r., a liczba ofert przekroczyła właśnie 200 mln, wobec 164 mln na koniec czerwca br." - dodał członek zarządu.



W lutym tego roku Allegro zapowiadało, że celuje we wzrost łącznej liczby ofert do 200 mln (wobec 130 mln na koniec ub.r.).



Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)