Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 46,32 USD, niżej o 1,47 proc.

Ropa Brent w dostawach na II na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 49,33 USD za baryłkę, niżej o 1,50 proc.

Amerykański Instytut Paliw (API) podał w cotygodniowym raporcie, że zapasy ropy w USA wzrosły w ub. tygodniu o 2,7 mln baryłek. To już drugi tydzień ze zwyżką zapasów ropy - w ciągu ostatnich 3 tygodni.

W środę oficjalne dane o zapasach ropy i jej produktów w USA poda amerykański Departament Energii (DoE).

Tymczasem prezydent USA Donald Trump zasugerował, że może nie podpisać ustawy o stymulowaniu gospodarki.

We wtorek prezydent Trump nazwał "hańbą" przyjęty przez Kongres pakiet stymulacyjny dla gospodarki o wartości 900 miliardów USD i wezwał do zwiększenia pomocy amerykańskim rodzinom.

"Wzywam Kongres do zmiany tej ustawy i podwyższenia absurdalnie niskich 600 dolarów do 2.000 lub 4.000 dolarów dla par. Wzywam również Kongres do pozbycia się niepotrzebnych i kosztownych elementów tej ustawy" - zaapelował Trump na Twitterze.

Do tego nowa odmiana koronawirusa jest już nie tylko w W.Brytanii, ale także w Stanach Zjednoczonych, a poza tym w Niemczech, Francji i Szwajcarii.

To może oznaczać wkrótce coraz więcej lockdownów w gospodarkach i zasady "zostań w domu", co wpłynęłoby negatywne na popyt na paliwa.

"Prawdopodobnie będziemy mieć bardzo ponury I kwartał 2021 i to wpływa na perspektywy cen ropy" - wskazuje Ed Mayo, starszy analityk Oanda Corp.