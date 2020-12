Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 Netii, stanowiących ok. 34,02 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski.

"Wezwaniem objętych jest 114 173 459 akcji, uprawniających do 114 173 459 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 34,02% kapitału zakładowego spółki i 34,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wszystkie akcje objęte wezwaniem, […] w tym (i) wszystkie akcje na okaziciela (tj. 114 171 459 akcji na okaziciela); oraz (ii) wszystkie akcje imienne (tj. 2 000 akcji imiennych), stanowią akcje zdematerializowane" - czytamy w informacji. W wyniku wezwania wzywający zamierza uzyskać 100% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 335 578 344 akcje uprawniające do 335 578 344 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. "Akcje objęte wezwaniem, w tym akcje imienne, będą nabywane po cenie 4,8 zł za jedną akcję" - czytamy dalej. Notowania złotego. Analitycy: W najbliższych dniach kurs EUR/PLN będzie stabilny Zobacz również Zapisy potrwają od 15 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 3 marca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji - 8 marca 2021 r. Reklama "Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności operacyjnej emitenta po nabyciu akcji w wyniku wezwania. Wzywający traktuje spółkę jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym. Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierza kontynuować wzajemną współpracę ze spółką w ramach struktur organizacyjnych grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu. Wzywający nie zamierza zmniejszać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Ponadto, jeśli w wyniku wezwania wzywający nie nabędzie wszystkich akcji objętych wezwaniem, tj. 114 173 459 akcji, wzywający nie wyklucza dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - napisano także w materiale. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.