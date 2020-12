W ofercie publicznej Dadelo do inwestorów instytucjonalnych trafiło 3 700 000 akcji z 4 600 000 wszystkich oferowanych akcji. Cena w ofercie publicznej wynosi 18 zł za akcję, a więc całkowita wartość oferty publicznej to 82,8 mln zł brutto.



Zgodnie z zapowiedziami, środki pozyskane z oferty publicznej spółka zamierza przeznaczyć na nabycie dodatkowych towarów do oferty i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU (z obecnych ok. 12 tys. SKU) oraz rozwój infrastruktury magazynowej.



Dadelo zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo.pl. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl.



(ISBnews)