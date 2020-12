"Jesteśmy w trakcie ostatnich konsultacji z Giełdą Papierów Wartościowych co do treści dokumentu informacyjnego spółki. Planujemy dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect w pierwszych miesiącach 2021 roku. Na chwilę obecną nie są planowane publiczne emisje akcji Atomic Jelly, tak przed debiutem akcji, jak również bezpośrednio po ich wprowadzeniu do obrotu" - powiedział ISBtech Rakowski.



Obecnie spółka jest zaangażowana w dwa projekty: "Space Mechanic Simulator" (jako wydawca) i "Truck Mechanic Dangerous Paths".



"Wishlisty tytułów budują się dynamicznie. Już teraz posiadają kilkadziesiąt tysięcy zapisów. W obie gry zagramy w pierwszej połowie 2021 roku. Gracze będą mieli okazję zapoznać się z demo gier podczas wiosennego festiwalu Steam, Ponadto na zaawansowanym etapie mamy kilka bardzo dobrze dopracowanych i obiecujących preprodukcji, które ufam, że mają potencjał sprzedażowy (bazujemy na feedbacku graczy). Produkcje będą stopniowo prezentowane już w pierwszej połowie 2021 roku" - wskazał prezes.



Dzięki przeprowadzonej w 2019 roku kampanii crowdfundingowej, w ramach której spółka pozyskała od inwestorów 2,4 mln zł, obecnie dysponuje finansowaniem zabezpieczającym bieżące, a także zapowiedziane produkcje. Dodatkowo czerpiemy bieżące zyski z posiadanych gier, a nadchodzące tytuły mają znacząco ten udział zwiększyć, podkreślił Rakowski.



Atomic Jelly prowadzi działalność na rynku gier wideo. Celem spółki jest produkowanie i wydawanie oryginalnych gier na komputery, a w przyszłości także tworzenie i wydawanie portów istniejących oraz przyszłych gier na popularne platformy konsolowe, tj. PlayStation, Xbox i Nintendo Switch.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)