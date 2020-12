"Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 42/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku o przeglądzie opcji strategicznych oraz o wyborze doradców w procesie M&A, postanowił przedłużyć proces przeglądu opcji strategicznych do końca stycznia 2021 roku" - czytamy w komunikacie.



W sierpniu spółka podała, że dokonał wyboru doradców do obsługi procesu M&A i zawarł umowy o świadczeniu usług doradczych z Juno Capital Partners LLC jako wiodącym doradcą, któremu partnerował po stronie polskiej będzie Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy spółka komandytowa oraz Trigon Dom Maklerski.



Bloober Team podał wówczas, że identyfikuje powyższy proces jako element przeglądu opcji strategicznych, mającego za zadanie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest wzrost jego wartości poprzez zbudowanie wiodącej pozycji rynkowej na świecie w zakresie produkcji gier z gatunku horroru. Jak wówczas podano, na obecnym etapie przeglądu rozważane będą różne opcje strategiczne, w szczególności pozyskanie dla spółki międzynarodowego partnera strategicznego lub finansowego lub dokonanie transakcji o innej strukturze.



Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)