We wrześniu spółka przeprowadziła nową emisję akcji (12,2 mln zł). Środki pozyskane od inwestorów przede wszystkim pomogą przeprowadzić badania kliniczne u ludzi w dwóch najważniejszych projektach Medinice - MiniMax i CoolCryo. Obecnie spółka prowadzi kilka projektów.



"Trzy z nich są kluczowe: PressPass jest na etapie badań klinicznych, MiniMax, który jest w fazie przedklinicznej i CoolCryo - tu rozpoczęliśmy badania przedkliniczne fazy przewlekłej. Patrzymy z dużą nadzieją, że choć jeden projekt niebawem uda nam się z sukcesem skomercjalizować na rynku globalnym. Liczymy, że na koniec 2021 roku, początek 2022 roku już powinniśmy myśleć o komercjalizacji" - powiedział prezes i główny akcjonariusz Medinice Sanjeev Choudhary podczas uroczystości przejścia spółki na rynek główny GPW.



W portfolio spółki znajduje się kilkanaście projektów z obszaru interwencyjnej kardiologii i kardiochirurgii. Łącznie Medinice posiada blisko 40 patentów i zgłoszeń patentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych, oraz na pozostałych globalnych rynkach.



W listopadzie i grudniu rozpoczęto badania przedkliniczne w projektach MiniMax i CoolCryo.



"Krioaplikator CoolCryo, użyty do grudniowych zabiegów eksperymentalnych, to ulepszona wersja technologii, którą rozwijam od lat. Opracowana przez zespół inżynieryjny Medinice bardziej precyzyjna wersja urządzenia, osiąga szybsze tempo dochodzenia do założonej temperatury mrożenia - zabiegi przekroczyły moje oczekiwania. Rezultaty tego badania uzyskamy za kilka tygodni i w kolejnych kwartałach będziemy prezentować je międzynarodowej społeczności naukowej. Czuję, że prototyp nie wróci już do laboratorium, ale zostanie użyty do operowania pacjentów w klinice kardiochirurgicznej i przygotowany do komercjalizacji" - powiedział autor wynalazku CoolCryo, kierownik kliniki Kardiochirurgii MSWiA w Warszawie prof. Piotr Suwalski, cytowany w komunikacie.



Jak podkreślił prezes Medinice, rynek kardiologii i kardiochirurgii jest wyceniany na ponad 60 mld USD - z tendencją wzrostową.



"W szczególności rynek samej ablacji, na którym produkty Medinice się głównie znajdują, jest wart ponad 3 mld USD i ma się rozwijać o ok. 20% według różnych analityków. Widzimy, że Medinice funkcjonuje na bardzo atrakcyjnym rynku. Produkty, które rozwija są wypracowane przez światowych specjalistów kardiologii i kardiochirurgii, którzy mają bardzo duże doświadczenie. Udało nam się wypracować kilkanaście produktów, które mają duży potencjał komercjalizacji na rynku i liczymy, że zostaną one wdrożone przez globalnych partnerów" - powiedział prezes.



"Sam rynek ablacji arytmii serca to niespełna 3 mld USD, co podnosi wycenę transakcyjną technologii porównywalnych do naszych projektów do poziomu 100-350 mln USD"- zaznaczył.



Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.



(ISBnews)