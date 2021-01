Duże spadki notowań spółek należących do Leszka Czarneckiego i wzrost kursu Banku Pekao. Taka była wczorajsza reakcja giełdy na przeprowadzoną w noworoczny weekend tzw. przymusową restrukturyzację kontrolowanego przez Czarneckiego Idea Banku . Większość pasywów i aktywów Idei została przeniesiona do Pekao.

– Obniżki akcji spółek Czarneckiego to wynik problemów, jakie spotkały inwestorów Idei. I Getin Holding, i Getin Noble były akcjonariuszami Idea Banku – wskazuje Marcin Materna, analityk Domu Maklerskiego Banku Millennium.

Holding był właścicielem 55 proc. akcji IB. Pakiet na ostatniej ubiegłorocznej sesji giełdowej miał wartość niespełna 70 mln zł. W grudniu spółka objęła nową emisję Idei o wartości 25 mln zł. Akcje należące do Getin Noble Banku były warte nieco ponad 12 mln zł. Przymusowa restrukturyzacja oznacza, że będą spisane na straty. Kurs Getin Holdingu obniżył się wczoraj o 11,4 proc., do 0,73 zł. Getin Noble zaliczył przecenę o 11,9 proc., do niespełna 0,2 zł. Obie spółki mają już za sobą okresy, gdy notowania były jeszcze niższe.