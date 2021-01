"Byliśmy dobrze przygotowani na to, aby podążyć za trendami konsumenckimi i dopasować ofertę do bieżących oczekiwań. Sukcesywnie zwiększaliśmy udział segmentu casual we wszystkich markach odzieżowych. W obliczu pandemii z większą stanowczością podeszliśmy do optymalizacji sieci handlowej. Zamykaliśmy nierentowne salony. Kolejne lokalizacje dobieramy ostrożnie. Inwestowaliśmy w e-commerce, dzięki czemu spółce udało się podwoić udział online w sprzedaży. Zakładamy, że te trendy będą oddziaływać na działalność grupy również w przyszłym roku. Spodziewamy się stopniowego powrotu do normalności w drugiej połowie 2021" - powiedział wiceprezes Radosław Jakociuk, cytowany w komunikacie.



VRG podało, że na wyniki grupy w IV kw. 2020 roku istotnie wpłynął rozwój pandemii, a w szczególności decyzje administracyjne dotyczące zamknięcia salonów stacjonarnych grupy, znajdujących się w galeriach handlowych.



"Przez 4 ważne dla wyniku tygodnie czwartego kwartału VRG mogła prowadzić sprzedaż wyłącznie w kanale online. W tym czasie spółka inwestowała w ruch e-commerce i uruchomiła działania mające wspierać sprzedaż online m.in. startując wcześniej z promocjami. Dzięki temu, w grudzień marki grupy weszły z bardzo dobrym momentum w kanałach e-commerce. VRG odnotowała rekordowe wyniki sprzedaży online na Black Friday" - czytamy w komunikacie.



Po otwarciu galerii handlowych stopniowo obserwowano odbudowę popytu, czego efektem były zadowalające wyniki sprzedaży marek odzieżowych i dobre wyniki sprzedaży W.Kruk w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia.



"Mimo administracyjnego lock-down salonów stacjonarnych w galeriach handlowych oceniamy, że grupa dobrze poradziła sobie ze sprzedażą w kluczowych dla handlu tygodniach poprzedzających okres Bożego Narodzenia. Grudzień był zdecydowanie najlepszym miesiącem kwartału" - powiedział Jakociuk.



Wcześniej spółka podała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę VRG w grudniu 2020 r. wyniosły ok. 130,7 mln zł i były niższe o ok. 17,1% r/r. W całym 2020 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 853,4 mln zł i była niższa o ok. 20,1% w skali roku.



Zdaniem prezesa Andrzeja Jaworskiego, grupa VRG wyszła wzmocniona z próby, jaką był 2020 rok i pandemia.



"COVID-19 przyspieszył w grupie zmiany, które przyczynią się do większej stabilności naszej działalności w długim terminie. Dzięki wcześniejszym inwestycjom, dynamicznie rośliśmy w kanale online. Wykorzystaliśmy wzmożony popyt, zbudowany dzięki efektywnym wydatkom na marketing on-line i przemyślanym promocjom. Sukcesywnie doskonaliliśmy procesy logistyczne, aby coraz sprawniej obsługiwać zamówienia klientów e-commerce. Wykorzystanie doświadczeń marek z grupy i wsłuchiwanie się w głos klientów będzie pozytywnie wpływać na sprzedaż internetową również w następnych kwartałach" - powiedział Jaworski.



VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.



