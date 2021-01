Cena 1 akcji została ustalona na 340 zł, co oznacza, że łączna wartość IPO wyniesie 10,2 mln zł. Oferującym (sprzedającym) akcje jest PlayWay.



"W ramach IPO inwestorzy mają możliwość zakupu do 30 tys. akcji DeGenerals, co stanowi 9,38% udziału we wszystkich akcjach spółki. Cena 1 akcji została ustalona na 340 zł. Akcje sprzedaje PlayWay, który według stanu sprzed oferty posiada 80% akcji DeGenerals. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli spółki - Roberta Pietrzko i Michała Flodrowskiego" - czytamy w komunikacie.



Zapisy na akcje rozpoczną się 14 stycznia. Wcześniej inwestorzy maja czas na zapoznanie się z Memorandum Informacyjnym oraz zawarcie umów PPZ (umowa przyjmowania i przekazywania zleceń) z Domem Maklerskim INC S.A. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 80 akcji, jednak nie więcej niż 1 600 akcji.



Zapisy na akcje potrwają do 22 stycznia, jednak jeśli w dowolnym dniu przypadającym przed ostatnim dniem procesu przyjmowania zapisów (wg stanu na godz. 19:00 tego dnia), zostaną złożone i opłacone zapisy na akcje w liczbie większej o co najmniej 200% od liczby akcji oferowanych do sprzedaży - proces przyjmowania zapisów zostanie zakończony tego samego dnia.



DeGenerals to studio deweloperskie z Grupy PlayWay, które w lutym 2020 r. wydało Tank Mechanic Simulator. Gra osiągnęła duży sukces komercyjny, jeden z większych w grupie. Do końca listopada gracze kupili ponad 125 tys. sztuk gry. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 3,5 mln zł, a koszty produkcji zwróciły się w niecałe 3 dni. Jednocześnie gra zbiera bardzo dobre recenzje - w serwisie Steam grę oceniło prawie 4 tys. osób, z czego 87% opinii jest pozytywnych. Na wishliście tytuł ma około 155 tys. graczy, którzy jeszcze go nie zakupili.



"Sukces Tank Mechanic Simulator sprawił, ze osiągnęliśmy odpowiedni poziom rozwoju by wejść na warszawska giełdę. Chcemy zadebiutować na NewConnect jeszcze w I półroczu 2021 r. Sprzedaż Tank Mechanic Simulator generuje stabilne przepływy pieniężne, zamierzamy zwiększać monetyzacje tytułu dzięki rozszerzeniom DLC, portom na konsole oraz aktywnej polityce sprzedaży. Obiecujące portfolio preprodukcji pozwala z optymizmem patrzeć na sprzedaż również w dłuższym terminie" - powiedział prezes DeGenerals Robert Pietrzko, cytowany w komunikacie.



Jeszcze w 2021 r. DeGenerals planuje wydać dwa rozszerzenia DLC oraz wydać grę na konsole - we współpracy ze spółkami z Grupy PlayWay. Spółka podpisała umowy na przygotowanie wersji na stare i nowe konsole (PS4, PS5, Xbox One, Xbox X|S), platformy mobilne oraz VR, zapowiedziano.



"Zespół DeGenerals jest autorem jednego z większych sukcesów w całej Grupie PlayWay, dlatego wiążemy z nim długoterminowe plany i nadzieje na kolejne, jeszcze większe produkcje. Jesteśmy długoterminowym i strategicznym inwestorem w DeGenerals. Transakcja sprzedaży akcji związana jest z potrzebą osiągniecia odpowiedniego poziomu free float przed wejściem spółki na NewConnect. Po ofercie pozostaniemy większościowym akcjonariuszem, z pakietem około 70% akcji" - powiedział prezes Grupy PlayWay Krzysztof Kostowski, cytowany w komunikacie.



DeGenerals to studio deweloperskie, prowadzące działalność na rynku gier wideo, specjalizujące się w grach historyczno-militarnych o tematyce wojennej. Deweloper współpracuje z Grupą PlayWay.



(ISBnews)