"Giełdowy producent i wydawca gier zakończył grudzień 2020 r. z 41% wzrostem sprzedaży, do 2,5 mln zł. W całym IV kwartale Artifex Mundi wypracował 6,8 mln zł przychodów, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.



Wyniki Artifex Mundi napędzają m.in. wzrost wpływów segmentu free-to-play oraz wyższe przychody gier HOPA w wersjach na konsole, wskazano.



"W ocenie zarządu, na wzrost przychodów w analizowanym okresie kluczowy wpływ miały następujące czynniki:



a) wzrost przychodów w segmencie free-to-play o 525 tys. zł, z czego przychody z aplikacji "Bladebound" wyniosły 364 tys. zł (wzrost o 248 tys. zł r/r) a przychody z aplikacji "Unsolved" wyniosły 277 tys. zł.



b) wzrost sprzedaży wersji gier HOPA na konsole (o 56% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku), przekładający się na wyższy udział sprzedaży gier na konsole w całkowitej sprzedaży grupy, co jest efektem modyfikacji polityki sprzedażowej w I kwartale 2020 r. oraz systematycznego rozbudowywania portfolio konsolowego grupy o gry wydane historycznie w wersjach PC/mobile" - czytamy dalej.



Od początku 2020 r. przychody Artifex Mundi wzrosły, według wstępnych danych, o 54%, do 25,7 mln zł. To najwyższy poziom przychodów w dotychczasowej historii spółki, podkreślono także w materiale.



"Dynamiczny wzrost sprzedaży w grudniu jest ukoronowaniem biznesowo udanego dla nas 2020 r. Reorganizacja grupy, koncentracja na rozwoju najbardziej perspektywicznych obszarów biznesu i równoczesnej maksymalizacji dochodowości segmentu HOPA przynosi zakładane efekty nie tylko w postaci rosnących przychodów, ale również zysków grupy. Liczymy, iż w 2021 r., m.in. dzięki dalszemu rozwojowi 'Unsolved', będzie co najmniej równie udany jak miniony, a naszym Akcjonariuszom nie zabraknie podstaw dla inwestycyjnej satysfakcji z udziału w naszym projekcie" - skomentował prezes Przemysław Błaszczyk, cytowany w komunikacie.



"Unsolved" to aplikacja scalająca część portfolio gier HOPA spółki, umożliwiająca graczom ograniczoną czasowo rozgrywkę (w oparciu o zużywaną, odnawiającą się codziennie w nieznacznym stopniu energię, której zakup możliwy jest w aplikacji). Aplikacja, udostępniona na początku 2020 r. roku na wybranych rynkach graczom z urządzeniami Android w wersji z 4 tytułami HOPA, dziś, w wersjach na Android i iOS oferuje dostęp do kilkunastu rozpoznawalnych tytułów spod znaku Artifex Mundi. Począwszy od listopada 2020 r. Artifex Mundi prowadzi testowe, przynoszące obiecujące rezultaty kampanie akwizycji graczy, stopniowo zwiększając skalę inwestycji w tym obszarze, wskazano w materiale.



Artifex Mundi to wydawca oraz producent gier obecny na rynku od 2007 r. Do tej pory spółka wprowadziła do sprzedaży ponad 90 gier, dostępnych zarówno na urządzeniach mobilnych, konsolach, jak i komputerach. Artifex Mundi jest jednym z globalnych liderów w segmencie gier typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), wydając tytuły własne oraz stworzone przez innych deweloperów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)