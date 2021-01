Sprzedaż modułów detekcyjnych wyniosła 13,93 mln zł wobec 10,91 mln zł rok wcześniej, a materiałów półprzewodnikowych 0,52 mln zł wobec 0,16 mln zł. Najwięcej modułów w IV kw. 2019 r. odebrał przemysł (5,47 mln zł), wojsko (4,85 mln zł) i nauka (2,04 mln zł), czytamy w komunikacie.



Spółka zakończyła cały miniony rok z 25-proc. wzrostem sprzedaży, do 53,6 mln zł. To najlepszy wynik w ponad 30-letniej historii Vigo System. Na wzrost sprzedaży złożyły się zarówno wyższe zamówienia od kluczowych klientów, jak również poszerzenie grona odbiorców produktów, podkreślono.



"2020 rok, zdecydowanie udany m.in. pod względem sprzedażowych rezultatów, zakończyliśmy mocnym akcentem, wypracowując rekordowy kwartalny wynik. Biorąc pod uwagę niesprzyjające warunki zewnętrzne związane z pandemią, osiągnięte wyniki są dla nas tym bardziej satysfakcjonujące. W minionym, wyjątkowym roku pozytywnie zdaliśmy test efektywności naszego modelu biznesowego oraz sprawności organizacyjnej, terminowo realizując zamówienia, skutecznie realizując działania marketingowe i promocyjne w nowych warunkach, równocześnie dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz kontrahentów. W 2021 r. wkraczamy z mocnymi fundamentami biznesowymi i finansowymi oraz niebagatelnym potencjałem dalszych dynamicznych wzrostów skali naszej działalności" - skomentował prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.



Największym odbiorcą Vigo System, zarówno w IV kwartale, jak i w całym 2020 r., był przemysł. Sprzedaż detektorów oraz sensorów podczerwieni dla aplikacji przemysłowych wzrosła w ostatnim kwartale minionego roku o 15%, do 5,5 mln zł, odpowiadając za blisko 38% całkowitych przychodów spółki w tym okresie (udział w przychodach za cały 2020 r. wyniósł 44%).



Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów Vigo w minionym kwartale były firmy z branży zbrojeniowej, z francuskim Safran Aerotechnics na czele. Segment ten odpowiadał za blisko 34% przychodów firmy w IV kw. 2020 r. i jedną czwartą ubiegłorocznych obrotów Vigo System. Realizacja zamówień od francuskiego oraz innych europejskich koncernów pozwoliła zwiększyć przychody segmentu o 23% w ostatnim kwartale 2020 r. i o 67% na przestrzeni całego minionego roku.



W IV kwartale ub. r. trzecią pozycję rankingu sprzedażowego Vigo System zajął sektor naukowy, który zakończył okres z 187-proc. wzrostem, do ponad 2 mln zł przychodów. W skali całego roku na najniższym miejscu sprzedażowego podium uplasowali się producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wzrosły w 2020 r. o 6% do 6,2 mln zł, podano także.



Na wzrost przychodów grupy w minionym kwartale oraz całym 2020 roku złożył się również rozwój nowego obszaru biznesowego Vigo System - produkcji warstw epitaksjalnych. Przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych, wykorzystywanych w szerokim spektrum urządzeń fotonicznych, wyniosły z IV kw. 0,5 mln zł, a w całym 2020 r. - 1,8 mln zł.



"Wybuch pandemii i będące jej konsekwencją utrudnienia dla prowadzenia działań sprzedażowych sprawiły, że ekspansja na nowe rynki nie przebiega tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli. Niemniej w 2020 r. udało nam się osiągnąć kilka spektakularnych sukcesów technologicznych, jak choćby opracowanie pierwszego polskiego lasera typu VCSEL, a także zdobyć szereg ważnych klientów z tego rynku. 2020 r. był dla nas okresem optymalizacji procesów produkcyjnych, jak również pierwszym etapem budowy sieci sprzedaży oraz promocji naszych produktów. Niezmiennie oceniamy, iż w skali całego 2021 r. segment warstw półprzewodnikowych będzie miał istotny wpływ na wyniki spółki" - zakończył Piotrowski.



Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)