"Zamknięcie transakcji i rozliczenie ceny sprzedaży planowane jest na koniec lutego 2021 roku, chyba że strony transakcji uzgodnią inny termin" - czytamy w komunikacie.



Wstępną umowę sprzedaży 74 677 udziałów, czyli 100% kapitału spółki zależnej Ciech Żywice za 160 mln zł zawarto 20 lipca 2020 r.



LERG to jeden z najważniejszych producentów żywic w Polsce. Oprócz działalności produkcyjnej i sprzedaży na eksport, LERG posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe, a także współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi.



Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)