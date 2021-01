"Piątkowa sesja, podobnie jak cały tydzień, stała pod znakiem kontynuacji korekty na GPW. Jednak skala dzisiejszych spadków jest o tyle negatywna, że WIG20 kończy tydzień poniżej poziomu 2.000 pkt., który był dość ważnym wsparciem z punktu widzenia analizy technicznej. Jeżeli na początku przyszłego tygodnia WIG20 nie wróci szybko powyżej tego poziomu to może być w większych tarapatach. Kolejnym istotnym wsparciem dla indeksu krajowych blue chipów jest teraz poziom 1.900-1.870 pkt. Sytuacja WIG20 jest teraz w dużej mierze zależna od rynków zagranicznych. Jeżeli na początku tygodnia rynki bazowe, czyli amerykański i niemiecki nie będą zwyżkować, to naszemu indeksowi ciężko będzie wrócić do wzrostów. Zwłaszcza, że obecnie obserwujemy umocnienie się dolara amerykańskiego, co nie sprzyja rynkom wschodzącym, tj. GPW" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas, Michał Krajczewski.

"W piątek w WIG20 słabo zachowywały się akcje banków. Wpływ na to miała m.in. zapowiedź prezesa NBP, że dopuszcza obniżenie stóp procentowych. Należy jednak zaznaczyć, że to tylko wstępne słowa prezesa NBP i nie jest to scenariusz bazowy. Dodatkowo na banki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej negatywnie działała także informacja o nieoczekiwanej obniżce stopy procentowej przez bank Rumunii. Innymi negatywnie zachowującymi się branżami na GPW w piątek były sektory cykliczne, tj. górnictwo, paliwa oraz chemia. To dobrze wpisuje się w scenariusz realizacji zysków po wzrostach na warszawskiej giełdzie, które zaczęły się na przełomie października i listopada, kiedy to właśnie mocno rosły spółki cykliczne" - dodał.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 stracił 2,27 proc. do 1.985,68 pkt., WIG zniżkował 1,82 proc. do 57.872,92 pkt., mWIG40 poszedł w dół 1,15 proc. do 4.146,97 pkt., a sWIG80 zyskał 0,34 proc. do 16.982,91 pkt.

W ujęciu tygodniowym, wszystkie główne indeksy straciły od zamknięcia w zeszły piątek. Najmocniej spadł WIG20 (w dół 4,2 proc.), a najmniej zniżkował sWIG80 (stracił 0,85 proc.).

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.382 mln zł, z czego 1.064 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (196 mln zł) oraz KGHM-u (109 mln zł).

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-górnictwo (w dół 2,92 proc.) oraz WIG-banki (o 2,64 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor telekomunikacyjny - w górę o 0,76 proc.

Najmocniejszym z krajowych blue chipów w piątek była Jastrzębska Spółka Węglowa - spółka zyskała 5,64 proc. do 28,3 zł. Jak wynika z danych JSW, w minionym roku spółka zwiększyła udział węgla koksowego w produkcji do blisko 80 proc. wobec 71 proc. rok wcześniej. Kurs JSW jest najwyżej od kwietnia ub.r.

Na drugim miejscu pod względem wzrostów był Cyfrowy Polsat - w górę 1,89 proc. do 30,22 zł.

Zdecydowana większość spółek w WIG20 straciła, a najmocniej, bo o 3,85 proc. do 197,1 zł zniżkował Santander Bank Polska.

Mocno w dół poszły też inne banki, m.in. Alior, który stracił 3,71 proc. do 17,91 zł.

2,88 proc. do 66,18 zł straciły akcje Pekao. Rada nadzorcza Pekao powołała w skład zarządu trzech nowych wiceprezesów: Błażeja Szczeckiego, Wojciecha Werochowskiego i Jerzego Kwiecińskiego.

CD Projekt stracił 3,32 proc. do 256,2 zł. Poprzednie cztery sesje kurs producenta gier zwyżkował. CD Projekt otrzymał od kancelarii prawnej informacje o złożeniu przed amerykańskim sądem drugiego cywilnego pozwu zbiorowego przeciwko spółce.

Mocno zniżkowały także: KGHM (w dół 3,39 proc. do 198,05 zł), PKN Orlen (strata 3,04 proc. do 60,06 zł).

Ósmy raz z rzędu zniżkowały akcje Dino Polska - tym razem 1,6 proc. do 257,6 zł.

W indeksie średnich spółek pozytywnie wyróżniały się akcje Biomedu Lublin, które zyskały 4,63 proc.

Na kolejnych pozycjach pod względem wzrostów w mWIG40 były: DataWalk (zyskał 2,12 proc.), 11 bit studios (w górę 1,28 proc.).

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej straciły: Mercator - w dół o 5,19 proc., Mabion o 3,22 proc.

3,22 proc. zniżkował mBank. Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r., w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

W sWIG80 najmocniej zyskały: Medicalgorithmics - o 5,67 proc., Sanok - o 5,39 proc.

Z kolei najmocniej w dół, bo o 4,76 proc., poszły akcje MCI. Mocno na wartości, bo 4,32 proc., stracił kurs akcji Harper Hygienics.