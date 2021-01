"WIG20 był we wtorek jednym z najsłabszych indeksów w Europie. Na krajowym rynku akcji widać schłodzenie nastrojów. Jednak pomimo tego, że dzisiaj WIG20 zszedł poniżej poziomu 2.000 pkt., to nie jest to jeszcze zmiana trendu na spadkowy, a jedynie konsolidacja indeksu ze wskazaniem na schodzenie niżej. Teraz najbliższym wsparciem dla WIG20 jest poziom 1.960 pkt., a później okolice 1.900-1.880 pkt., ale na razie nie zakładam takiego scenariusza" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

We wtorek mocno wahał się kurs JSW - w przedziale 32,15-37,40. Ostatecznie spółka straciła 1,58 proc. do 33,1 zł. Poprzednie trzy sesje JSW mocno zwyżkowała, kolejno: 18,83 proc., 5,64 proc., 3,84 proc.

"Na ostatnie wzrosty akcji JSW na warszawskiej giełdzie wpływ miały przede wszystkim rosnące ceny węgla koksowego, które dotychczas pozostawały na relatywnie niskim poziomie, w otoczeniu wysokich cen stali i złomów i które nie gwarantowały pokrycia kosztów spółki. Oprócz konfliktu chińsko-australijskiego wiele informacji przemawia za dalszym wzrostem cen, co teraz próbuje +rozgrywać+ rynek. Dodatkowo w zeszłym tygodniu spółka opublikowana dobry raport produkcyjny, który oceniamy pozytywnie w segmencie produkcji koksu. Tym samym strata EBITDA spółki w IV kwartale 2020 r. będzie mniejsza od wstępnych założeń" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM, Krystian Brymora.

"Ceny węgla koksującego wzrosły w piątek o 10 USD/t, w poniedziałek były płaskie. We wtorek cena węgla koksującego HCC Premium wynosi 123,8 USD/t. Ceny węgla koksującego w okolicach 125 USD/t nie oznaczają, że JSW zaczyna zarabiać. Biorąc pod uwagę obecny miks produktowy JSW, przy obecnym kursie dolara, spółka osiąga breakeven dopiero przy cenie 155" - wskazał w rozmowie z PAP Biznes Łukasz Rudnik, analityk Trigon DM.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 stracił 2,16 proc. do 1.980,12 pkt., WIG zniżkował 1,41 proc. do 58.042,59 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,40 proc. do 4.213,79 pkt., a sWIG80 zyskał 0,22 proc. do 17.274,44 pkt. (najwyżej od listopada 2007 r.).

Reklama

Obroty na GPW wyniosły 1.337 mln zł, z czego ok. 994 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (187 mln zł) oraz JSW (142 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX lekko tracił 0,05 proc., a S&P 500 zwyżkował ok. 0,4 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 10 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-odzież (w dół 2,46 proc.) oraz WIG-leki (o 2,31 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor spożywczy - o 2,61 proc.

Wtorkową sesję jedynie dwie spółki zakończyły nad kreską: Dino Polska (w górę o 0,69 proc. do 263,8 zł) oraz Lotos (minimalnie w górę 0,05 proc. do 42,72 zł).

Pozostałe spółki z WIG20 zakończyły dzień "na minusie". Najbardziej potaniały akcje Allegro - o 3,59 proc. do 75 zł.

Podczas wtorkowej sesji istotnie zniżkowały także: PGNiG (o 3,21 proc. do 5,856 zł) oraz PZU (o 3,13 proc. do 31 zł).

Straciły spółki energetyczne, które podczas poniedziałkowej sesji znacznie wzrosły - Tauron i PGE zyskały wczoraj po ponad 7 proc. We wtorek spółki były pod kreską: PGE zniżkował 2,53 proc. do 7,254 zł, a Tauron poszedł w dół 0,32 proc. do 3,14 zł.

Trzeci raz z rzędu pod kreską znalazły się notowania CD Projektu - tym razem kurs spółki spadł o 2,09 proc. do 248,2 zł.

Najmocniejszą spółką w mWIG40 był Kernel, który zyskał 4,66 proc.

Na kolejnych pozycjach pod względem wzrostów w mWIG40 były: Millennium (o 4,58 proc.), PlayWay (w górę 2,15 proc.).

Blisko 1 proc. do 108 zł w górę poszły notowania LiveChatu. Analitycy Haitong Bank, w raporcie z 18 stycznia, podwyższyli cenę docelową LiveChatu do 137 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj".

Po silnej poniedziałkowej przecenie Mercatora, która wynosiła 8,57 proc., we wtorek spółka zyskała 0,78 proc.

Mercator podał w weekend, że według szacunków miał w czwartym kwartale około 369,7 mln zł zysku netto, około 413,6 mln zł wyniku EBITDA oraz 654,1 mln zł przychodów.

"Wynik netto Mercatora jest minimalnie (8 proc.) niższy od naszych oczekiwań (spodziewaliśmy się 400 mln zysku netto w IV kw.). (...) Nieco gorsze wyniki w IV kw. nie powinny mieć wpływu na nasze przyszłe prognozy, tym bardziej, że spółka potwierdziła, że otoczenie biznesowe w styczniu pozostaje bardzo korzystne" - ocenił Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ.

Spółka zależna Mercator Medical podpisała ze szwedzką firmą Re:use i Helsingborg ramową umowę dotyczącą dostaw rękawic o wartości do 152,7 mln zł.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały: Biomed Lublin - w dół 6,93 proc. oraz BNP Paribas Bank Polska stracił 2,15 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Enter Air - w górę o 5,32 proc. i Krynica Vitamin - wzrost o 5,13 proc.

Z kolei najmocniej w sWIG80, bo 7,98 proc., straciły akcje Games Operators. Mocno na wartości, bo 4,52 proc., straciły też kurs Polimeksu-Mostostal. (