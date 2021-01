"Wtorkowa sesja była bardzo interesująca. Handel na GPW zdominowały dwie spółki: CD Projekt i Allegro, które wygenerowało ok. 1 mld zł obrotów. Akcje obu spółek wyraźnie wzrosły. Zwyżki CD Projektu wynikają m.in. z zamykania krótkich pozycji wśród inwestorów instytucjonalnych (tzw. squeeze out). Z kolei duży wzrost akcji Allegro ma być może związek z debiutem InPostu, dzięki czemu poprawił się globalny sentyment także i dla Allegro. Notowaniom na GPW pomagała także dobra forma niemieckiego indeksu DAX, który wyraźnie zyskiwał we wtorek" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"Patrząc technicznie na WIG20, najbliższe wsparcie dla indeksu znajduje się w rejonie 1.950 pkt. W najbliższych dniach indeks krajowych blue chipów powinien ponownie zaatakować opór na poziomie 2.000 pkt. Argumentem wspierającym notowania WIG20 może być sezon publikacji wyników w USA, co może wspierać globalny sentyment do poszczególnych branż" - dodał.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 zyskał 1,86 proc. do 1.981,98 pkt., WIG zwyżkował 1,38 proc. do 57.785,37 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,50 proc. do 4.126,90 pkt., a sWIG80 stracił 0,51 proc. do 17.015,88 pkt.

Obroty na GPW wyniosły we wtorek 1.922 mln zł, z czego ok. 1.672 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (779 mln zł) oraz Allegro (284 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 1,9 proc., a S&P 500 lekko zwyżkował 0,03 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 11 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor mediów - o 3,10 proc., a także branża gier - o 2,52 proc.

Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG-spożywczy (w dół 1,28 proc.).

Liderem wtorkowych wzrostów wśród krajowych blue chipów był CD Projekt - kurs poszedł w górę 8,81 proc. do 300 zł. W poniedziałek producent gier komputerowych zwyżkował ponad 10 proc.

O 6,13 proc. do 74,98 zł wzrósł kurs akcji Allegro, które poprzednie pięć sesji kończyło pod kreską.

Trzecią spółką z największym wzrostem w WIG20 była Jastrzębska Spółka Węglowa - w górę 5,29 proc. do 33,26 zł.

KGHM zyskał 1,26 proc. do 192,35 zł. Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w grudniu 2020 r. wyniosła 75,8 tys. ton i była wyższa o 22 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 64,5 tys. ton, co oznacza wzrost o 9 proc. rdr.

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 18 stycznia, podwyższyli ceny docelowe dla spółek paliwowych: dla akcji PKN Orlen do 75 zł z 66 zł, a dla Lotosu do 71 zł z 63 zł wcześniej. W obu przypadkach podtrzymano rekomendację na poziomie "kupuj".

We wtorek akcje Orlenu podrożały o 1,21 proc. do 58,6 zł, a Lotosu o 0,65 proc. do 40,1 zł.

Z kolei cztery z krajowych blue chipów zakończyły sesję pod kreską. Najbardziej, bo o 1,21 proc. do 5,708 zł zniżkowały akcje PGNiG-u, a także PGE (w dół o 1,13 proc. do 6,97 zł).

Najmocniejszą spółką w indeksie średnich spółek została Wirtualna Polska, której walory zyskały ponad 4 proc.

Na drugim miejscu pod względem wzrostów w mWIG40 były akcje Mercatora - zwyżkowały 3,41 proc.

O 2,12 proc. do 106,2 zł zyskał kurs akcji LiveChatu. Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 18 stycznia, podwyższyli cenę docelową LiveChatu do 114,6 zł z 106,4 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację na poziomie "trzymaj".

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej straciły: Biomed Lublin - w dół o 2,52 proc. oraz PKP Cargo - 2,31 proc.

Bank Millennium zdecydował o utworzeniu w wynikach za IV kwartał 2020 r. rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 379,6 mln zł. Kurs banku poszedł w dół o 0,82 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Pekabex - w górę o 5,6 proc., Ferro - zyskał 4,3 proc.

O 2,23 proc. zwyżkował kurs R22. Jak poinformował PAP Biznes prezes Jakub Dwernicki, grupa chce w 2021 roku utrzymać tempo organicznego wzrostu oraz dokonać kilku istotnych przejęć. Środki na akwizycje mogą pochodzić m.in. z planowanej oferty publicznej Vercomu, spółki zależnej R22.

Z kolei najmocniej w dół, bo 6,25 proc., poszły akcje TIM-u. Mocno potaniały także akcje Global Cosmed - strata 4,8 proc.