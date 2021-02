"We wtorek WIG20 był jednym z najsłabszych lub nawet najsłabszym indeksem w Europie - w zależności od stosowanego podziału. Podczas gdy Europa i USA szły do góry, nas w dół ciągnęły CD Projekt i KGHM. Jest to częściowo związane z sytuacją, która panuje w USA i dotyczy spekulacyjnych aktywów, w tym GameStop. W przypadku CDR po silnym wzroście i wypchnięciu posiadaczy krótkich pozycji ruch ten jest korygowany. Z kolei wzrost cen srebra, który wczoraj napędzał KGHM dziś zadziałał w drugą stronę" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Notowania KGHM na zamknięciu zniżkowały o 6,3 proc. do 183 zł. Jak zauważył Ryczko, dzień wcześniej kurs wspierany przez mocny wzrost cen srebra, zyskał blisko 4 proc. We wtorek srebro oddało jednak część zysków i o godz. 17 zniżkowało o około 7 proc.

Kurs CD Projektu spadł najmocniej w WIG20, bo o 7,4 proc. do 283,3 zł.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 spadł o 0,7 proc. do 1.954,02 pkt., WIG zniżkował o 0,36 proc. do 57.256,73 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,49 proc. do 4.143,95 pkt., a sWIG80 zyskał 0,11 proc. do 16.937,22 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.415 mln zł, z czego 1.167 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (400 mln zł) oraz KGHM-u (170 mln zł).

Reklama

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX i amerykański S&P 500 zwyżkowały po około 1,6 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW rosło 8 z 15 indeksów, w tym najmocniej zwyżkowała chemia - o blisko 5 proc. i paliwa - o 2,6 proc. Z kolei niemal 6 proc. stracił WIG-górnictwo, głównie za sprawą KGHM.

Analityk DM BOŚ zwrócił uwagę na CCC. Jak ocenił, kurs spółki obuwniczej w ciągu dnia tracił ponad 4 proc. w reakcji na opublikowane szacunki wyników. Jednak w trakcie konferencji prasowej trend ten odwrócił się, a kurs spółki na zamknięciu notowań był 1 proc. nad kreską, na poziomie 86,56 zł.

CCC podało przed sesją, że według szacunków grupa miała w czwartym kwartale roku obrotowego 2020/21 r., czyli w okresie październik-styczeń, 1,983 mld zł przychodów i 96 mln zł EBITDA. Sprzedaż pozostała bez zmian rdr, a szacunkowa EBITDA spadła rdr o 65 proc. W ciągu dnia podano, że grupa CCC liczy w 2021/22 roku na dwucyfrowy wzrost przychodów rdr i powrót do marży brutto na sprzedaży sprzed pandemii.

W WIG20 wzrostem wyróżniły się spółki paliwowe. Kurs Lotosu zwyżkował o 3,3 proc., do 41,58 zł., Orlenu o 3,3 proc. do 59,04 zł. W momencie zamknięcia notowań na GPW ceny ropy były o blisko 3 proc. wyżej niż w poniedziałek.

Mocniej rosło tylko PZU - w górę o 3,8 proc. do 30,99 zł.

Na koniec dnia indeksy średnich i małych spółek utrzymały się nad kreską, m.in. za sprawą Ciechu, Ten Square Games, Grupy Azoty i Mabionu, których notowania poszły w górę po około 5-6 proc., a także Polimeksu Mostostal, którego kurs wzrósł o 11 proc. i Krynicy Vitami - o 6 proc.

W przypadku Ten Square przychody gry "Fishing Clash", której jest producentem, wyniosły w styczniu około 8 mln USD, podobnie jak w grudniu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 2,3 mln razy wobec 2,2 mln w grudniu.

Z kolei Polimex podał, że złożył ofertę zakupu od PartnerBud w upadłości 100 proc. akcji Instalu-Lublin za 1,22 mln zł.

Na przeciwległym biegunie znalazły się Bank Millennium, z blisko 2-proc. spadkiem, a także Grodno, którego kurs spadł o 4 proc.

Bank podał w szacunkach, że strata netto grupy Millennium w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 109,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 27 mln zł. Analitycy spodziewali się o 6,2 proc. większej straty, na poziomie 116,3 mln zł.

Grodno także opublikowało szacunki wyników. Skonsolidowane przychody w styczniu 2021 r. wyniosły 41,8 mln zł, co oznacza spadek o 10 proc. rdr. Jak podano, złożyła się na to przede wszystkim niższa o 32 proc. rdr sprzedaż w obszarze fotowoltaiki związana z warunkami pogodowymi oraz zakończeniem programu Mój Prąd w 2020 r.

Na szerokim rynku wzrostem wyróżnił się Serinus Eneregy, którego kurs poszedł w górę o 32 proc. do 1,53 zł. W tym roku była to już jego dziewiąta sesja z dwucyfrowym wzrostem, a od końca 2020 r. kurs wzrósł już o ponad 500 proc.