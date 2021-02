"Sesja w środę na warszawskim parkiecie była dość interesująca, ale w ujęciu negatywnym. Pomimo sprzyjającego otoczenia zewnętrznego, główne indeksy z GPW zachowywały się słabo. Wygląda na to, że krajowi inwestorzy oczekują na jakiś większy zagraniczny impuls. Wśród najpłynniejszych spółek z GPW warto zauważyć m.in. słabość JSW, która była ostatnio gwiazdą krajowego parkietu. Słabo zachowywała się też większość banków z WIG20, tj. PKO BP czy Pekao. Wpływ na to mogło mieć wyczekiwanie inwestorów co do decyzji RPP w kwestii stóp procentowych, a także długie wyczekiwanie na komunikat po posiedzeniu RPP" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"W kolejnych dniach spodziewam się, że indeksy z GPW mogą lekko odreagować ostatnie spadki i WIG20 może spróbować wyjść poza granicę 2.000 pkt." - dodał.

Na zamknięciu sesji w środę WIG20 stracił 0,68 proc. i wyniósł 1.940,69 pkt., WIG zniżkował 0,55 proc. do 56.944,12 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,39 proc. do 4.127,66 pkt., a sWIG80 stracił 0,15 proc. do 16.911,75 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.290 mln zł, z czego ok. 959 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (blisko 200 mln zł) oraz Allegro (121 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 0,9 proc., a S&P 500 lekko zwyżkował 0,04 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 12 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-telekomunikacja (w dół 2,22 proc.) oraz WIG-banki (o 1,31 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor producentów leków - w górę o 0,89 proc.

Wśród krajowych blue chipów najmocniej zyskał Santander Bank Polska, który zwyżkował 2 proc. do 193,3 zł.

We wstępnych, niezaudytowanych danych bank podał, że jego zysk netto w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 81,5 mln zł z 507 mln zł rok wcześniej. Zysk banku był o 45,1 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 148,6 mln zł.

Zdaniem analityków, na słabszych wynikach zaważyło głównie zawiązanie rezerw na tzw. małe TSUE. Wskazują oni jednak na poprawę wyniku odsetkowego i prowizyjnego.

Na drugiej pozycji wśród wzrostów w WIG20 było CCC, które poszło w górę 1,73 proc. do 88,06 zł.

Agencja Bloomberg poinformowała, że analityk HSBC Bulent Yurdagul podniósł rekomendację dla CCC do "kupuj" z "trzymaj", wyceniając akcję spółki na 100 zł.

W czołówce wzrostów był także CD Projekt, którego akcje podrożały o 1,66 proc. do 288 zł. Dzień wcześniej kurs producenta gier zniżkował o ponad 7 proc., najmocniej w indeksie.

Zdecydowana większość spółek zakończyła dzień pod kreską. Najmocniej w WIG20, bo o 2,90 proc. do 28,78 zł zniżkował kurs Cyfrowego Polsatu.

Zdaniem analityków, na Cyfrowy Polsat niekorzystnie wpływa projekt, nad którym pracuje resort finansów, funduszy i polityki regionalnej, dotyczący wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej.

Mocno zniżkowały także: JSW (o 2,84 proc. do 33,81 zł), Alior (o 2,26 proc. do 17,3 zł), Pekao (o 2,26 proc. do 64,04 zł).

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 6,15 proc., w górę poszły akcje XTB.

Na kolejnej pozycji pod względem wzrostów w mWIG40 był BNP Paribas Bank Polska, który zyskał blisko 2 proc.

Ponad 1 proc. w górę poszły notowania AmRestu.

AmRest Holdings szacuje, że odnotował w IV kwartale 2020 roku 397,5 mln euro przychodów, co oznacza spadek rdr o 24,9 proc. i kdk o 9,9 proc. Wstępna sprzedaż za cały 2020 rok wyniosła 1.522,9 mln euro i była o 22,4 proc. niższa niż w 2019 r.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały Ten Square Games - o 3,7 proc. oraz Famur - o 2,26 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Apator - o 5,60 proc. i Rainbow Tours - o 5,36 proc.

Z kolei najmocniej w dół, bo 4,92 proc., poszły akcje Sanok Rubber Company. Mocno na wartości, bo 4,66 proc., straciło Asseco Business Solutions.

3,79 proc. zniżkowała Agora, w którą uderzyć może ewentualne pojawienie się składki od reklamy internetowej i konwencjonalnej.

Na szerokim rynku ponownie wyróżniały się walory Serinus Eneregy. Najpierw spółka zyskiwała ponad 30 proc., aby na koniec oddać większość zysków. Ostatecznie kurs zyskał 3,27 proc., przy obrotach blisko 60 mln zł. Od początku roku kurs spółki zyskał ponad 500 proc.

Aż 58,13 proc. zyskała Pharmena, przy obrotach 4,8 mln zł.