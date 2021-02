"Złożenie dokumentu informacyjnego do GPW jest kolejnym krokiem przybliżającym nas do wejścia na NewConnect. Liczymy na debiut w pierwszej połowie tego roku, ale wszystko zależy od tego jak będzie przebiegał proces akceptacji dokumentu przez GPW. Dołączenie do grona spółek publicznych to jedno z głównych założeń w realizacji strategii rozwoju naszej spółki" - powiedział prezes Przemysław Bieniek, cytowany w komunikacie.

Obecnie Baked Games finalizuje prace nad swoim flagowym tytułem - grą "Prison Simulator", której budżet wyniesie około 1 mln zł.

"Finalizujemy produkcję prologu 'Prison Simulator'. Zostanie on udostępniony graczom jeszcze w tym kwartale, premierę pełnej wersji gry planujemy na III kw. br. Tytuł zdobywa duże zainteresowanie, a wishlista systematycznie rośnie. Docelowo chcemy rozszerzyć dystrybucję symulatora o konsole Sony i Microsoft oraz wersję kompatybilną z goglami Virtual Reality" - zapowiedział Bieniek.

"Prison Simulator" to tytuł o rozbudowanej fabule i dialogach oraz wielu możliwych scenariuszach zakończenia. Gracz wcieli się w rolę strażnika fikcyjnego więźnia i stanie przed wyborem prawej służby lub nieuczciwych działań. Jego decyzje będą mieć wpływ na to, jak potoczy się scenariusz rozgrywki, podano w materiale.

Baked Games pracuje również nad innymi pre-produkcjami. W najbliższych miesiącach spółka planuje udostępnić dla odbiorców kilka trailerów swoich nowych projektów, zapowiedziano także.

"W celu dywersyfikacji działalności, oprócz produkcji gier, spółka zamierza prowadzić też działalność portowo-wydawniczą. Zarząd firmy zapewnia w ten sposób generowanie stałych przychodów ze sprzedaży i obniża ryzyko operacyjne prowadzonej działalności. Strategią studia jest produkcja jednego nisko lub średnio budżetowego projektu rocznie, o nakładzie w wysokości 300-500 tys. zł za jedną grę" - czytamy dalej w komunikacie.

