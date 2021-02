"Inwestorzy z GPW kończą tydzień w miarę pozytywnych nastrojach. W piątek obserwowaliśmy największy jednosesyjny wzrost w tym tygodniu. Jednak w perspektywie całego tygodnia można czuć spory niedosyt. Należy podkreślić, że w całym tygodniu WIG20 negatywnie odstawał od amerykańskich i europejskich indeksów, które mocno odbiły. Jedyny większy pozytyw z tego tygodnia to utrzymanie przez WIG20 istotnego wsparcia w rejonie 1.870-1.900 pkt." - powiedział PAP Biznes kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

"W piątek globalne giełdy wspierały m.in. dobre dane z amerykańskiego rynku pracy. Były one optymalne z punktu widzenia rynków akcji. Z jednej strony były trochę lepsze od oczekiwań. Z drugiej, nie były na tyle dobre, aby wpłynęły na proces wprowadzania kolejnego pakietu stymulującego w USA" - dodał.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w styczniu o 49 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 50 tys. i wobec spadku o 227 tys. w grudniu po rewizji z -140 tys. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 6,3 proc., oczekiwano 6,7 proc. wobec 6,7 proc. miesiąc wcześniej.

"Na krajowym parkiecie szczególnie dobrze prezentowały się spółki surowcowe, tj. KGHM i JSW. Wpisuje się to w globalne tendencje i powrót do wzrostów spółek surowcowych i surowców. Z kolei sektor bankowy na GPW wspierały m.in. dzisiejsze słowa prezesa NBP, że scenariusz stabilizacji stóp procentowych jest obecnie najbardziej prawdopodobny" - powiedział Michał Krajczewski.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 zyskał 1,59 proc. do 1.957,73 pkt., WIG zwyżkował 1,38 proc. do 57.453,85 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,73 proc. do 4.157,31 pkt., a sWIG80 zyskał 1,38 proc. do 17.153,77 pkt.

W ujęciu tygodniowym, najmocniejszym indeksem został sWIG80 (w górę ponad 1,5 proc.), a najsłabszym WIG20, który zwyżkował jedynie ok. 0,5 proc.

Obroty na GPW wyniosły blisko 900 mln zł, z czego 656 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (127 mln zł) oraz PKO BP (101 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX nieznacznie zyskiwał - o 0,05 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,45 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 12 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor górniczy - o 4,84 proc., a także branża energetyczna - o 2,62 proc.

Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG-chemia (w dół 1,89 proc.).

Podczas piątkowej sesji liderami wzrostów w WIG20 były spółki surowcowe. Kurs KGHM wzrósł o 4,89 proc. i wynosi 190 zł, a kurs JSW poszedł w górę o 4,85 proc. do 35,05 zł. Obie spółki zniżkowały poprzednie trzy sesje.

Rosły też banki. Najmocniejszym przedstawicielem sektora bankowego w WIG20 okazało się Pekao - kurs wzrósł o 3,68 proc. do 66 zł. Mocno zwyżkował również Santander Bank Polska - o 3,11 proc. do 192,3 zł.

Przed sesją pojawiła się informacja, że posiedzenie Izby Cywilnej SN ws. kredytów walutowych będzie niejawne, ale Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zamierza zarządzić w dniu 25 marca publiczne ogłoszenie uchwały obejmujące również prezentację ustnych jej motywów.

Michał Krajczewski zwrócił uwagę, że kursy banków są skorelowane z rentownościami SPW.

"W piątek rentowności krajowych papierów dłużnych odbiły, co pozytywnie przełożyło się na notowania banków" - powiedział Krajczewski.

W czołówce wzrostów w piątek były także: PGNiG (zyskał 3,03 proc. do 5,78 zł), PGE (w górę 3,08 proc. do 6,84 zł).

Po raz piąty z rzędu zyskały akcje CCC - tym razem o 2,71 proc. do 93,4 zł.

Podczas piątkowych notowań w WIG20 na wartości straciły jedynie dwie spółki. Najmocniej potaniały akcje Dino Polska - o blisko 1 proc. do 263,2 zł.

Najmocniejszą spółką w indeksie średnich spółek okazał się Kruk, którego akcje podrożały 3,55 proc.

Na kolejnych pozycjach pod względem wzrostów w mWIG40 były: AmRest (w górę o 2,71 proc.), Handlowy (o 2,52 proc.).

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkował Ciech - w dół 4,50 proc.

W sWIG80 najmocniej zyskała Polenergia - o 8,28 proc. do 62,8 zł.

Przed rozpoczęciem notowań podano, że cena akcji w wezwaniu na Polenergię, ogłoszonym przez BIF IV Europe Holdings i Mansa Investments, została podwyższona do 63 zł z 47 zł. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpoczęło się 10 grudnia i pierwotnie miało potrwać do 11 stycznia 2021 r., ale zostało przedłużone do 17 lutego.

Mocno podrożały także walory Astarty - o 7,69 proc.

Asbis zyskał 4,15 proc. do 8,79 zł i jest najwyżej od 2008 r.

Z kolei najmocniej w dół, bo o 2,81 proc., poszły akcje Harper Hygienics.

Na szerokim rynku negatywnie wyróżnia się Serinus Energy - kurs spółki zniżkował aż o 29,39 proc., przy obrotach przekraczających 38,5 mln zł.