"Jest to jedno z pierwszych i zarazem największych osiedli w tej lokalizacji. Dzięki Lawendowym Wzgórzom sama dzielnica zmieniła się nie do poznania i obecnie stanowi jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji do zamieszkania. Na wybudowanie inwestycji zużyliśmy około 90 tys. m3 betonu - jest to 2 razy więcej niż na gdyński SEA TOWERS, z użytej stali moglibyśmy wybudować 2 mosty GOLDEN GATE w San Francisco, a ilość trawy mogłaby pokryć 3 krotnie murawę stadionu ENERGA Gdańsk. Przez ponad 10 lat przy wznoszeniu osiedla - codziennie, poza niedzielami - pracowało około 150 osób"- powiedział kierownik projektu Artur Czapliński, cytowany w komunikacie.

Ogólnodostępna infrastruktura zrealizowana przez Robyg obejmuje 11 placów zabaw, tereny zielone o łącznej powierzchni 13 ha, wielofunkcyjne boisko, strefy relaksu, barbecue i ścieżki rowerowe. Osiedle posiada także własną sieć WiFi dostępną dla mieszkańców. Deweloper posadził ponad 1 110 drzew i krzewów oraz zainwestował w 10 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Robyg zbudował ponadto publiczną infrastrukturę za kwotę ponad 4,5 mln zł: osiedlowe przedszkole, przystanek autobusowy oraz chodnik wzdłuż ulicy Jabłoniowej. Grupa planuje jeszcze budowę terenów rekreacyjnych na około 8 ha działki, na co przeznaczone zostanie blisko 4 mln zł, podano także.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2020 r. Robyg zakontraktował 2 567 lokali.

(ISBnews)