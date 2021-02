"Na chwilę obecną ostateczny dokument informacyjny do GPW nie został jeszcze złożony. Czekamy na uwagi do nieformalnego dokumentu, który poprawiamy i jak będzie wszystko gotowe, to wtedy złożymy już oficjalnie ostateczny dokumenty. Myślę, że w ciągu 3-4 miesięcy powinniśmy zadebiutować na NewConnect" - zapowiedział Zawadzki podczas wideokonferencji Investor Day na portalu Strefainwestorów.pl.

W ubiegłym roku spółka podczas publicznej oferty sprzedawała akcje w cenie 6-7 zł za sztukę. "Spółka będzie walczyła, aby wejść z notowaniami na poziomie 12-13 zł za akcję. To by oznaczało wycenę spółki na poziomie około 30 mln zł" - dodał wiceprezes.

Jednocześnie Zawadzki podkreślił, że spółka przeznaczy 100% zysku na dywidendę za ubiegły rok i będzie to około 1 mln zł.

"Docelowo będziemy chcieli 100% zysku rekomendować na wypłatę dywidendy w kolejnych latach. UF Games ma dostatecznie dużo gotówki, aby nie musieć przeprowadzać emisji akcji przy planowanym debiucie. Mamy środki, aby wypłacić 100% dywidendy za ubiegły rok i mamy zabezpieczone finansowanie przyszłych projektów" - podsumował wiceprezes.

UF Games został powołany wspólnie przez Ultimate Games i Forever Entertainment w 2018 r. Przedmiotem działalności spółki jest portowanie gier na konsole oraz ich wydawnictwo.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)