"Ewidentnie około godz. 16.30 na rynkach coś zaczęło się dziać. Mogło to być związane z tym, że o blisko 5 proc. traciła Tesla. Taka nerwowość przełożyła się na niemal wszystkie rynki, mocno zaczęły tracić indeksy w USA, niemiecki DAX, a także WIG20. Wzrost awersji inwestorów do ryzyka był także widoczny w wyskoku europejskiego indeksu strachu. Po zamknięciu notowań na GPW sytuacja na pozostałych rynkach zaczęła wracać do normy. Spadki zbiegły się jednak z naszym fixingiem, przez co WIG20 zakończył dzień jako jeden z najsłabszych indeksów w Europie" - Konrad Ryczko.

"Spadkom wśród krajowych blue chipów przewodziło Allegro, tracąc blisko 5 proc. Nie pojawiły się raczej informacje uzasadniające takie spadki, jednak cena akcji wróciła do poziomów z dnia debiutu" - dodał.

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 stracił 1,24 proc. i wyniósł 1.917,54 pkt., WIG zniżkował o 0,87 proc. do 56.752,37 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,21 proc. do 4.164,13 pkt., a sWIG80 zyskał 0,34 proc. i przyjął poziom 17.448,53 pkt.

Indeks małych spółek zwyżkował piątą sesję z rzędu i po raz kolejny poprawił swoje 13 letnie maksimum.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.080 mln zł, z czego 803 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (177 mln zł) oraz Allegro (125 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ok. 0,3 proc., a S&P 500 spadał o 0,2 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW w dół poszło 9 z 15 indeksów. Odzież i budownictwo straciły po około 1,6 proc., a motoryzacja rosła o 2 proc.

W WIG20 najmocniej zniżkowało Allegro. Kurs poszedł w dół o blisko 5 proc. do 65,05 zł i znalazł się na historycznie najniższym poziomie, według cen zamknięcia.

Po około 2 proc. straciły Dino, Orange i LPP.

Choć w ciągu dnia notowania CCC rosły ósmą sesję z rzędu, to na koniec dnia kurs spadł o 0,9 proc., do 101 zł, przerywając wzrostową serię.

Po wtorkowym spadku o 0,5 proc. kurs JSW wrócił do wzrostów. Zyskał w środę 2 proc. i po raz pierwszy od lipca 2019 r. zamknął się powyżej poziomu 40 zł.

Wśród średnich firm najmocniej rosły: Famur - o 4,6 proc. do 2,75 zł i Inter Cars - o 3,2 proc. do 290 zł.

Inter Cars podał, że skonsolidowane przychody grupy w styczniu 2021 roku wyniosły 755,6 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 16,5 proc.

W indeksie przeważyły jednak spadki, a najmocniej stracił Budimex - w dół o 4 proc. do 309 zł.

W sWIG80 po około 5 proc. zniżkowały notowania Agory i Eko Exportu.

Wzrostem o nieco ponad 7 proc. wyróżnił się Asbis, a po około 5-6 proc. rosły Grodno i ML Systems.