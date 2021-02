"InPost - lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie - uruchomił paczkomat nr 11 000, który stanął w Zakopanem przy ulicy Walkosze 4C" - czytamy w komunikacie.

"Chcemy, aby każdy nasz klient - niezależnie, czy mieszka w jednym z największych miast w Polsce, średnim czy małym miasteczku lub na wsi - miał do swojego paczkomatu jak najbliżej. Nie ma tygodnia, żeby nie trafiały do nas prośby od lokalnych społeczności o paczkomat w nowej dzielnicy, na kolejnej ulicy, czy też w kolejnej gminie. Dlatego nie zwalniamy i realizujemy nasz plan rozwoju sieci - planując stawianie w 2021 roku 100 nowych maszyn tygodniowo. Warto podkreślić, że kluczowi gracze na rynku FMCG i e-commerce widzą przyszłość w paczkomatach i podpisują z nami kolejne umowy. To pokazuje, że nasza strategia, którą realizujemy od ponad 11 lat, sprawdza się i ma nadal duży potencjał. Jako pionier i lider tego rynku chcemy rozwijać się także w Europie - działamy w Wielkiej Brytanii, do której w tylko w tym roku trafi od 1 do 2 tys. nowych maszyn. Widzimy, że kolejne kraje szukają takich rozwiązań, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z pandemią koronawirusa" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Niedawno InPost - odpowiadając na zapotrzebowanie rynku - uruchomił paczkomaty InDoor, przeznaczone specjalnie do instalacji wewnątrz budynków. Dzięki InDoor właściciele nieruchomości zapewniają swoim mieszkańcom i najemcom najkorzystniejszą i najpopularniejszą opcję odbioru zakupów. Jednocześnie przyciągają okolicznych mieszkańców do danej lokalizacji - co pozwala generować dodatkowe zyski sklepom i punktom usługowym, przypomniano także.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

