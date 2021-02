"Analizując strukturę sprzedaży, warto zauważyć, że 19% przychodów spółka uzyskała ze sprzedaży online (w ubiegłym roku była to wartość 14%). Najchętniej kupowanymi produktami były sztabki złota o wadze 1g i 100g, a także uncjowe monety bulionowe" - czytamy w komunikacie.

W samym IV kw. 2020 r. spółka wygenerowała 184,7 mln zł przychodów, co oznacza niemal 170-proc. wzrost rok do roku. Zysk spółki w omawianym kwartale wyniósł 3,14 mln, czyli o 370% więcej.

W IV kw. 2020 r. na wysokość wygenerowanego zysku wpływ miały zdarzenia związane z rozwojem sieci sprzedaży, uruchomieniem nowego sklepu internetowego, wyższymi kosztami związanymi z większymi obrotami i ze zwiększeniem linii kredytowej, podano w materiale.

"Zanotowaliśmy rekordowe wyniki w historii spółki. Z jednej strony to efekt przede wszystkim wzrostu kursu złota, ale także coraz większej popularności tego kruszcu jako lokaty kapitału. Przy takim trendzie spółka zarabia więcej zarówno na sprzedaży, jak i skupie złota. Z drugiej zaś strony wpływ na kondycję spółki miał rozwój sieci stacjonarnej, zwiększenie zapasów złota tak, by były dostępne w każdej chwili dla naszych klientów, ale także wzrost sprzedaży naszych produktów przez internet. Szacujemy, że Polsce w 2020 roku sprzedało się ponad 8 ton złota - to jest historyczny rekord. Polacy dostrzegli siłę nabywczą tego kruszcu w momencie, kiedy nie opłaca się oszczędzać w banku, inwestować w lokaty czy kupować obligacje. Ten zwiększony popyt na złoto obserwujemy także na początku 2021 roku, co niewątpliwie wpłynie korzystnie na naszą kondycję w okresie średnioterminowym" - powiedział prezes Jarosław Żołędowski, cytowany w materiale.

W IV kwartale, jak i w całym 2020 roku Mennica Skarbowa systematycznie rozwijała kanały sprzedaży, koncentrując się przede wszystkim na sklepie online, który w dobie pandemii i obowiązujących restrykcji miał pomóc zaspokoić oczekiwania klientów, wskazała spółka.

"Obecnie udział tego kanału w wolumenie sprzedaży w niektórych miesiącach znacznie przekracza nawet 20%, w porównaniu do kilkunastu procent w roku ubiegłym. Spółka uruchomiła również sklep outletowy, w którym można nabyć złoto inwestycyjne w atrakcyjnych cenach, a także poszerzyła sieć sprzedaży, otwierając między innymi nowy oddział w Katowicach. Dodatkowo, na początku tego roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów spółka uruchomiła nową usługę - możliwość przechowywania złota w skrytce Bezpiecznego Skarbca, czyli w jednym z najnowocześniejszych i najbardziej bezpiecznych skarbców w Polsce" - czytamy dalej.

Mennica Skarbowa podkreśla, że cały czas skupia się na gromadzeniu złota inwestycyjnego, uzupełniając zapasy sztabek i monet, co potencjalnie pozwolić ma na zaspokojenie popytu na złoto inwestycyjne, a pozwoli na zwiększanie udziału w rynku i generowanie pozytywnych wyników finansowych w okresie średnioterminowym.

"W najbliższych miesiącach prowadzone będą także intensywne prace nad giełdą złota online, która powinna zostać uruchomiona do lipca bieżącego roku. W 2021 roku spółka planuje również w dalszym ciągu systematycznie poszerzać sieć sprzedaży rozwijać zdalne kanały sprzedaży. Spółka podejmie także decyzje związane z przejściem na 'duży' parkiet warszawskiej GPW oraz uchwaleniu polityki dywidendowej" - zapowiedziano także w komunikacie.

Pod koniec grudnia ub.r. Żołędowski poinformował w rozmowie z ISBnews.TV, że Mennica Skarbowa planuje w II kwartale 2021 roku przejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), zamierza także rekomendować wypłatę dywidendy.

Mennica Skarbowa wiodący dealer złota inwestycyjnego, a także innych metali i kamieni szlachetnych na polskim rynku. Zajmuje się sprzedażą, skupem i przechowaniem produktów inwestycyjnych oraz doradztwem w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)