"W tej chwili w Polsce inwestujemy w elektrownie, które mogą brać udział w koszyku aukcyjnym do 1 MW. W przyszłości możemy wziąć udział w aukcjach dla większych projektów. Jednak pracujemy nad projektami, biorąc pod uwagę ceny rynkowe, próbując tak je zaplanować, by mogły stać się konkurencyjne kosztowo" - powiedział Hotar podczas telekonferencji.

Dodał, że spółka planuje budowę instalacji z wykorzystaniem trackerów i modułów dwustronnych.

Wskazał, że Photon Energy może korzystać z umów PPA, może też brać udział w aukcjach, ale nie jest to celem samym w sobie, a jedynie narzędziem do osiągnięcia celów firmy.

"Nasze cele na polskim rynku na ten rok to zwiększyć portfel projektów, spodziewamy się projektów behind-the-meter i chcemy rozwinąć działalność operacyjno-utrzymaniową. Będziemy też nadal rozwijać biznes dystrybucji technologii. Jeśli chodzi o budowę projektów o skali przemysłowej, to myślę, że stanie się to dopiero w przyszłym roku" - dodał prezes.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)