Szklisty krzemian sodu to surowiec niezbędny do produkcji krzemionki strącanej, z której powstają m.in. nowoczesne, energooszczędne opony i kosmetyki. Inwestycja umocni pozycję Grupy Ciech jako największego dostawcy krzemianów w Europie, zaopatrującego w ten surowiec największe koncerny chemiczne. Inwestycja ma zwiększyć przychody biznesu krzemianowego o ok. 60 mln zł rocznie, podkreślono.

Prace budowlano-inwestycyjne mają rozpocząć się w marcu 2021 roku, a produkcja z nowego pieca o mocy ok. 100 tys. ton rocznie ruszy przed końcem br. Jednocześnie grupa ograniczy produkcję w starszych i mniej efektywnych piecach, a efekt netto nowej inwestycji na moce produkcyjne grupy wyniesie +60 tys. ton krzemianów rocznie. Nowy piec będzie charakteryzował się lepszymi parametrami wydajności i oszczędności paliwa, czyli gazu ziemnego, co dodatkowo pozwoli obniżyć emisję CO2 na tonę produktu o około 20% w porównaniu z dotychczasową technologią. Dodatkową zaletą inwestycji zwiększającą jej efektywność jest to, że częściowo wykorzysta istniejącą infrastrukturę, co wpłynie na optymalizację kosztów stałych zakładu w Żarach, wynika także z materiału.

"Decyzja o rozpoczęciu inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych w obszarze krzemianów to kolejny krok w realizacji naszej strategii obecności w perspektywicznych segmentach, w których mamy mocną pozycję na międzynarodowych rynkach. Chcemy wykorzystać sprzyjającą koniunkturę rynkową, wynikającą z rosnącego popytu na krzemionkę strącaną. Ważnym argumentem w analizie poprzedzającej decyzję o inwestycji była także odporność biznesu krzemianowego na perturbacje wywołane przez pandemię. Naszą przewagą jest nie tylko wieloletnie doświadczenie na rynku krzemianów i renoma, jaką cieszymy się wśród naszych klientów, ale także synergie na poziomie grupy wynikające z dostępu do bardzo dobrej jakości sody kalcynowanej z zakładów Ciech, niezbędnej w procesie produkcji krzemianów" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

To kolejna rozbudowa mocy produkcyjnych Grupy Ciech w obszarze krzemianów - w latach 2016 i 2018 Ciech przeprowadził inwestycje w zakładach w Żarach i Iłowej. Po zakończeniu najnowszej inwestycji w Żarach, zdolności te wzrosną do 240 tys. ton rocznie. Obecnie w Europie obłożenie mocy produkcyjnych krzemianów jest na poziomie bliskim maksymalnego, a zdecydowana większość producentów wytwarza krzemiany sodu na własny użytek. Ciech zajmuje na europejskim rynku trzecią pozycję pod względem mocy produkcyjnych, a pierwszą pod względem wielkości sprzedaży. Grupa Ciech eksportuje również krzemiany do Azji i Ameryki Północnej.

"W czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, biznes produkcji krzemianów okazał się względnie odporny - poziom produkcji nie spadł poniżej 80% mocy. Obecnie wykorzystujemy pełne zdolności produkcyjne, a dodatkowe ilości krzemianów z nowego pieca w Żarach mamy już częściowo zakontraktowane" - dodał szef biznesu krzemianowego w Grupie Ciech Andrzej Dawidowski.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

