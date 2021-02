"Prowadząc sprzedaż obuwia i akcesoriów na rynku ukraińskim, udowodniliśmy, że potrafimy zagwarantować szeroki dostęp do topowych marek. Równocześnie zapewniamy szereg udogodnień związanych z szybką dostawą oraz przyjazną polityką zwrotów" - powiedział prezes eobuwie.pl Marcin Grzymkowski, cytowany w komunikacie.

Modivo zapewnia kompleksową obsługę zagranicznych rynków. Prowadzi komunikację w 13 krajach. Certyfikat AEO, który posiada firma, zapewnia szereg usprawnień w prowadzeniu biznesu transgranicznego, w tym m.in. mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych oraz priorytetową obsługę zgłoszeń celnych, podkreślono.

"Modivo cieszy się ogromnym uznaniem wśród naszych klientów oraz branżowych ekspertów. Wyraźnie przekłada się to na udział platformy w przychodach eobuwie.pl. Tylko w ostatnim kwartale przekroczyły one 14%. Zakładamy, że Ukraina to kolejny rynek, na którym poprowadzimy go z powodzeniem, a sprzedaż odzieży będzie będzie sukcesywnie rosła" - dodał Grzymkowski.

Reklama

Obecnie Modivo dostępne jest w Polsce, Rumunii, Czechach, Bułgarii, Grecji, Niemczech, Francji, Chorwacji, na Litwie, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie i we Włoszech.

Eobuwie.pl - z Grupy CCC - jest liderem rynku sprzedaży obuwia i akcesoriów online w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym ponad 170 tys. produktów od ponad 580 marek. Spółka działa obecnie na 16 europejskich rynkach. Rozwija także własny e-commerce z modą premium - Modivo.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)