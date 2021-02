"Sprzedaż płyt zostanie uruchomiona, gdy to, co zostało wyprodukowane dostanie certyfikat. Mamy już certyfikat dla płyt małego rozmiaru, w tej chwili będziemy się starali o certyfikat dla pełnowymiarowych. W ciągu dwóch miesięcy powinniśmy przystąpić do sprzedaży" - powiedział Krempeć podczas wideokonferencji.

Zarząd poinformował, że linie produkcyjne w Płocku są już gotowe. Pozostało jedynie podłączenie automatyki, która pozwoli na zwiększenie produkcji płyt.

Prezes przypomniał, że w zakładzie DFM Doors spółka już zakończyła proces zwiększenia mocy produkcyjnych i certyfikację.

Reklama

"Mamy dziś m.in. pierwsze sprzedaże bram. Dziś [w DFM] inwestujemy na bieżąco w 'wąskie gardła' na linii w ramach potrzeb produkcyjnych. Nie są przewidywane [dalsze] duże inwestycje" - wyjaśnił Krempeć.

Na początku lutego Mercor informował, że w ramach rozwój pionu oddzieleń przeciwpożarowych pod marką DFM, finalizuje modernizację linii pozwalającą na podwojenie produkcji w zakładzie w Opolu. Trwa proces dalszej automatyzacji produkcji, co dodatkowo pozwoli na zwiększenie efektywności działania. Łączne inwestycje spółki DFM Doors w I półroczu r.obr. 2020/2021 wyniosły 3,5 mln zł.

W okresie I-III kw. r.obr. 2020/2021 Grupa Mercor poniosła 14,7 mln zł nakładów inwestycyjnych.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020).

(ISBnews)