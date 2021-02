W salonie sprzedaży Avia Solar klient może skorzystać z konsultacji z przedstawicielem Avia Solar w zakresie dostępnych rozwiązań systemów fotowoltaicznych, otrzymać kompleksową ofertę dla domu, biznesu lub rolnictwa, a także poznać możliwości finansowania przyszłych inwestycji, podkreślono.

"Showroom Avia Solar to miejsce, które powstało z myślą o klientach indywidualnych i biznesowych, w szczególności o MŚP, dla których redukcja kosztów energii jest ważna po wprowadzeniu dodatkowej opłaty mocowej do rachunku za prąd. Jako kwalifikowany wykonawca w programie Słoneczna Żywiecczyzna chcemy być bliżej osób, które zgłosiły się do tego projektu, dlatego postanowiliśmy otworzyć pierwszy salon sprzedaży marki Avia Solar właśnie w tym regionie" - powiedział prezes spółki Unimot Energia i Gaz Andrzej Moczydłowski, cytowany w komunikacie.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)