"Tworzymy najnowocześniejszy system zarządzania pracowniczymi świadczeniami pozapłacowymi. Nasze niezawodne, intuicyjne i zintegrowane z innymi systemami narzędzie wpływa nie tylko na wydajność i automatyzację działów HR, ale co równie ważne na efektywność i zaangażowanie pracowników. A to oni są fundamentem każdej organizacji. Rozwój firmy jest w pełni zależny od zaangażowania każdego pracownika, dlatego jesteśmy pewni, że nasz system w pełni wspiera budowanie wartości każdej organizacji. Dzięki środkom od naszego inwestora możemy wyżej postawić sobie poprzeczkę i przyspieszyć realizację naszych celów" - powiedział CEO/CTO i założyciel Paweł Filutowski, cytowany w komunikacie.

Motivizer wdraża dla swoich klientów platformę w modelu SaaS (System as a Service), która w sposób kompleksowy i dostosowany do potrzeb klienta usprawnia procesy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Motivizer i JR Holding ASI podpisały umowę inwestycyjną, dzięki, której możliwy będzie roll-out na rynki zagraniczne i dalszy rozwój najnowocześniejszych rozwiązań i narzędzi HR, wyjaśniono.

System Motivizer dostarcza chmurowe i w pełni mobilne rozwiązanie w formule SaaS (System as a Service), a czas wdrożenia w firmie ogranicza się do kilku tygodni przy prawie zerowym zaangażowaniu działów IT klienta. Narzędzia oferowane przez Motivizer skupiają się na:

- wsparciu transformacji cyfrowej i automatyzacji procesów w działach HR - obieg dokumentów, składanie i akceptację wniosków (m.in. urlopy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), a także uruchamianie i zamykanie abonamentów od dostawców zewnętrznych;

- integracji z systemami finansowo - księgowymi automatyzując rozliczenia komponentów płacowych i innych w ramach indywidualnych potrzeb;

- wzmacnianiu rozwoju i motywacji pracowników zapewniając moduły wspierające organizację w tworzeniu kultury doceniania i nagradzania pracowników, procesie adaptacji nowych pracowników oraz organizacji szkoleń;

- systemie zarządzania benefitami - świadczenia abonamentowe, (takie jak ubezpieczenia medyczne, karty sportowe i ubezpieczenia grupowe), MultiKafeteria, integrująca w jednym miejscu oferty od ponad 200 dostawców.

"Unikalna elastyczność systemu Motivizer, prostota wdrożenia i rozwiązania wspierające cyfrową transformację przedsiębiorstw idealnie pasują do strategii rozwoju JR Holding ASI, która zakłada inwestycje w projekty z obszaru Digital Business. Innowacyjne rozwiązania i dotychczasowe sukcesy zespołu Motivizer, to solidne argumenty, przemawiające za dalszym rozwojem spółki i osiągnięciem wysokiego i stabilnego wzrostu skali biznesu" - dodał prezes JR Holding January Ciszewski.

Z narzędzi Motivizer korzystają m.in. T-Mobile, Nationale Nederlanden, Skanska, DHL, DPD, Carlsberg, Kimberly Clark, Toyota Motor Poland, Japan Tobacco International. Spółka zakończyła rok 2020 przychodami na poziomie prawie 20 mln zł.

