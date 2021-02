"Spółka pracuje obecnie nad trzema grami. Gra 'Uragan' jest obecnie najbardziej zaawansowana. Jest to przede wszystkim shooter, ale jednocześnie pokazuje, jak wyglądałby świat opanowany przez sztuczną inteligencję" - powiedział prezes Marcin Marzęcki podczas wideokonferencji.

Dodał, że gra "Uragan" pojawi się w II kw. 2021 r. (w trybie early access), ale planowane jest rozwijanie tej gry co najmniej do 2023 r. i podobny scenariusz będzie dotyczył kolejnych tytułów o kodowych nazwach "City of Minds" oraz "Restoration", które będą pojawiać się na rynku w 2022 i 2023 r.

Kool2Play zadebiutował dziś na rynku NewConenct. Przed godz. 12-tą cena akcji wynosiła 25,55 zł, co oznaczało wzrost o 82,5% od ceny odniesienia.

"Międzynarodową promocją gier zajmie się Kool Things, jedna z najbardziej doświadczonych agencji promocji gier, a zarazem część grupy kapitałowej Kool2Play. Kool Things świadczy usługi z zakresu promocji gier na terenie Europy oraz Ameryki Północnej i jest jedną z najbardziej cenionych agencji na świecie. Jest spółką zależną Kool2Play, dzięki czemu twórca gier ma pełne wsparcie w zakresie promocji swoich nadchodzących tytułów - 'Uragun', 'City of Minds' oraz 'Restoration'. Spółka zabezpieczyła środki na długofalowy rozwój obu odnóg działalności. W dotychczasowych emisjach akcji zebrano 4,5 mln zł. Dodatkowo Kool2Play uzyskała grant Game Inn w wysokości 1,6 mln zł na produkcję gier oraz 1,9 mln zł z NCBiR na rozwój agencji Kool Things" - czytamy w komunikacie.

Kool2play jest 43. reprezentantem sektora gier na giełdzie NewConnect specjalizującym się w tworzeniu gier na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X, Play Station 5 oraz Nintendo Switch, podsumowano w materiale.

Kool2play to warszawski deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

(ISBnews)