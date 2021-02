"W ramach umowy QubicGames udzieli wsparcia All in! Games w ramach dystrybucji i promocji gier All in! Games wydawanych w wersji na konsolę Nintendo Switch do momentu zawarcia umowy oraz tych, które zostaną wydane na konsolę Nintendo Switch w trakcie trwania umowy w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

W zamian za świadczone usługi, QubicGames otrzyma wynagrodzenie w postaci części przychodów netto uzyskanych przez All in! Games ze sprzedaży gier, wyjaśniono.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

