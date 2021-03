"Przed nami wyczekiwany debiut. Bardzo sprawnie przeprowadziliśmy weryfikację naszej spółki przed Giełdą Papierów Wartościowych. Cieszymy się, że wybrany przez nas model rozwoju z wykorzystaniem giełdy może wejść w kolejny etap, a Genomtec będzie spółką notowaną na rynku publicznym. Celem Genomtec jest zrewolucjonizowanie diagnostyki genetycznej na świecie. Nasz międzynarodowy zespół dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, aby tego dokonać" - powiedział prezes Miron Tokarski, cytowany w komunikacie.

Wcześniej w tym tygodniu prezes spółki Miron Tokarski powiedział w rozmowie z ISBnews, że Genomtec, pomimo pandemii, realizuje zgodnie z harmonogramem kolejne etapy rozwoju swojego flagowego projektu - Genomtec ID i wydatkował na ten cel już część środków pochodzących z listopadowej emisji akcji oraz grantów. Spółka zakończyła prace badawczo-rozwojowe nad testem trzeciej generacji na obecność COVID-19 i czeka na uruchomienie między ośrodkowego badania klinicznego. Prezes wskazał też, że spółka nie planuje nowej emisji akcji co najmniej do połowy 2022 roku.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Misją Genomteca jest umożliwienie specjalistom, w tym personelowi medycznemu podjęcie szybszych i lepszych decyzji, gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Dzięki dostępowi do najwyższej klasy laboratoriów, doświadczonym diagnostom oraz światowej klasy ekspertom z dziedziny genetyki, świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.

