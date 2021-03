"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedażowych osiągniętych w 2020 roku. Dzięki ciągłej rozbudowie banku ziemi nasza oferta pozostaje zróżnicowana i atrakcyjna, co jest kluczowe dla utrzymania tempa sprzedaży na odpowiednim poziomie. Na koniec 2020 roku mieliśmy 84 lokale dostępne do sprzedaży w projektach gotowych oraz 567 lokali dostępnych do sprzedaży w projektach będących w trakcie realizacji. Przygotowujemy się do rozpoczęcia w tym roku nowych, ciekawych projektów, obejmujących szeroką gamę typów i wielkości mieszkań oraz domów kompaktowych. Kontynuujemy także rozwój naszych wieloetapowych projektów, takich jak Miasto Moje i Ursus Centralny w Warszawie, które cieszą się dużą popularnością wśród naszych klientów. Planujemy utrzymać, i - mamy nadzieję - nawet zwiększyć tempo sprzedaży w tym roku. Potencjał banku ziemi Ronson na koniec 2020 roku wynosi ok. 3 807 lokali i blisko 251 tys. m2 PUM" - powiedział wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Prezes Boaz Haim podkreślił, że spółka w ub.r. kontynuowała realizację istniejących projektów zgodnie z harmonogramem - 4 zostały ukończone w 2020 roku - oraz rozpoczęła sprzedaż i budowę kolejnych (5 w 2020 roku).

"Jesteśmy ostrożnie optymistyczni, jeśli chodzi o sytuację rynkową w tym roku. Planujemy utrzymanie, a mamy nadzieję nawet zwiększenie tempa uruchamiania budowy nowych inwestycji. Stale poszukujemy i nadal będziemy poszukiwać nowych atrakcyjnych działek, głównie w miastach, na których koncentrujemy naszą działalność, czyli w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie" - zapowiedział prezes.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 918 lokali, a przekazała 966. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 401 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)