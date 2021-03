To najistotniejsza inwestycja PCC Exol, obejmująca linię produkcyjną wraz z bazą magazynową dla potrzeb wytwarzania zwiększonych wolumenów nowoczesnych produktów niskopiennych i antypiennych, z przeznaczeniem min. do zastosowań przemysłowych, takich jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru czy przetwórstwo spożywcze. Instalacja ma zapewnić zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni Etoksylacji w Brzegu Dolnym o ok. 10 tys. ton. Wartość inwestycji szacowana jest na około 62 mln zł, a nakłady inwestycyjne poniesione w ramach tego zadania od początku jego realizacji do końca 2020 roku wyniosły ok. 54,2 mln zł, podkreślono.

W II kwartale 2020 roku, ze względu na pandemię, prace związane z inwestycją zostały wstrzymane. Spółka w trzecim kwartale wznowiła prowadzenie tej inwestycji, a jej zakończenie planowane jest na czerwiec 2021 r.

W celu umożliwienia wykorzystania w pełni potencjału instalacji oksyalkilatów, w III kwartale 2020 r. rozpoczęto również nową inwestycję w budowę stacji filtracji. Obecnie trwa projektowanie węzła filtracji. Wartość tej inwestycji szacuje się na około 7 mln zł.

W IV kwartale 2020 r. PCC Exol wznowił także prace związane z projektem koncepcyjnym budowy nowego ciągu produkcyjnego na wytwórni Etoksylatów w Płocku, podała spółka w raporcie.

"W ramach wstrzymanej inwestycji budowy suszarni surfaktantów anionowych wznowiono ustalanie szczegółów technicznych z dostawcą kluczowych urządzeń. Inwestycja ta umożliwi produkcję surfaktantów anionowych w formie stałej, które znajdują zastosowanie w branży budowlanej. Ponadto trwają również prace montażowe w ramach inwestycji, która pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych do 2 tys. ton w zakresie wytwarzania estrów fosforowych. Instalacja pozwoli na produkcję bardzo szerokiej grupy produktowej, stosowanej w branży obróbki metalu, jak również w branży czyszczenia przemysłowego i instytucjonalnego. Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku" - czytamy w raporcie.

Dodatkowo dla wytwórni Siarczanowane I w Brzegu Dolnym z początkiem 2021 r. uzyskano pozwolenie na prace budowlane, związane z planowaną modernizacją układu oczyszczania odgazów. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie poszerzenie oferty produktowej dla branży budowlanej, podsumowano.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 645,93 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)