Obecnie w sieci Orlen Charge funkcjonuje 86 stacji ładowania należących do PKN Orlen, które zlokalizować i opłacić można za pomocą aplikacji mobilnej. W ciągu najbliższych miesięcy oprogramowanie to zacznie obsługiwać również stacje zarządzane przez Energę Obrót, zapowiedział koncern.

Energa Obrót posiada własną sieć, obejmującą 53 ogólnodostępne stacje ładowania, zlokalizowane przede wszystkim w północnej Polsce. Blisko połowa z nich to stacje szybkiego ładowania DC. Wdrożenie do systemu Orlen Charge będzie obejmować również 279 stacji w ośmiu miastach północnej i środkowej Polski: Koszalinie, Gdańsku, Gdyni, Toruniu, Olsztynie, Włocławku, Elblągu i Płocku. Stacje są tam budowane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego - w tym przypadku Energę Operatora - na mocy przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Po wybudowaniu zostaną one przekazane na rok wyznaczonemu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operatorowi ogólnodostępnych stacji ładowania (OOSŁ), którym ma być spółka Energa Obrót. W przypadku sześciu miast (Gdynia, Olsztyn, Płock, Toruń, Koszalin i Elbląg) Energa Obrót została już wyznaczona na rok jako OOSŁ przez prezesa URE. W pozostałych dwóch przypadkach decyzje zostaną wydane w najbliższym czasie. Będzie to 271 stacji ładowania AC o mocy 2x22kW, wyposażonych w dwa punkty ładowania oraz osiem stacji DC/AC o mocy 50kW dla złącz DC i 22 kW dla złącz AC, wymieniono.

"Stacje stawiane obecnie przez Energę Operator, po przekazaniu Enerdze Obrotowi, jako OOSŁ będą od razu działać w ramach systemu Orlen Charge. Pierwsze tego typu stacje zostaną już niebawem uruchomione w Koszalinie. Z kolei na stacjach własnych Energa Obrót nowy system wprowadzany będzie stopniowo, w miarę rekonfiguracji kolejnych urządzeń. Cały proces zająć może do trzech miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Stacje już działające w ramach Orlen Charge będzie można rozpoznać po odpowiednich oznaczeniach i znajdujących się na nich nowych instrukcjach obsługi. Do momentu przeniesienia wszystkich stacji Energi do wspólnego środowiska informatycznego, wszystkie z nich będą objęte okresem przejściowym. W tym czasie można będzie ładować na nich pojazdy w formule plug&charge, czyli za darmo i bez konieczności autoryzacji przez aplikację lub z pomocą karty RFID, podkreślił Orlen.

Po wdrożeniu wszystkich stacji Energi do wspólnego środowiska informatycznego, korzystanie z nich będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku wszystkich innych urządzeń objętych systemem Grupy Orlen.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

