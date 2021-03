"Nasza nowa produkcja powstająca we współpracy ze studiem Juggler Games już wzbudza zainteresowanie graczy i mediów. Gra udowodniła też swój potencjał komercyjny - akcja crowdfundingowa na platformie Kickstarter okazała się być sukcesem, a przyszli gracze ufundowali nawet zaplanowany na okres po premierze dodatek "Alaska". Już wkrótce ogłosimy kolejne kluczowe dla premiery gry wydarzenia, w tym uruchomienie publicznej beta wersji gry" - powiedział członek zarządu Klabater Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

Premiera "The Amazing American Circus" zaplanowana jest na 20 maja. Tytuł skierowany jest do użytkowników wszystkich najpopularniejszych platform - PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One i Nintendo Switch.

"Spółka pracuje nad rozwojem wszystkich trzech filarów działalności - poza tworzeniem kolejnych gier własnych, Klabater wydaje na konsolach i PC kolejne produkcje zewnętrznych zespołów z całego świata. Wśród tytułów, które zadebiutują w 2021 roku pojawią się tytuły takie, jak 'Effie' (hiszpańskiego studia Inverge Studios), 'Strategic Mind: Blitzkrieg' oraz 'The Pacific' (ukraińskiego Starni Games), 'Castle in the Clouds' (amerykańskiego studia Big Heart LLC) oraz konsolowe wersje gier własnych spółki: 'Crossroads Inn' na platformie Xbox One X/S, i 'Heliborne' na platformach Xbox One X/S oraz PlayStation 4 i 5" - czytamy dalej.

"W planach mamy dalszy intensywny rozwój studia deweloperskiego i kompetencji produkcyjnych w segmencie gier tycoon i stworzenie referencyjnej linii gier z tego gatunku pozwalającej na realizację od 1 do 2 premier gier własnych w ciągu roku obrotowego. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy produkcji gier 'Crossroads Inn' oraz 'The Amazing American Circus', ale też dzięki środkom pozyskanym z programu GameInn zamierzamy znacznie zwiększyć jakość i skalę naszych przyszłych produkcji" - powiedział członek zarządu Robert Wesołowski.

Klabater, osiągając przychody ze sprzedaży gier w wysokości 5,2 mln zł, wypracował w minionym roku 0,36 mln zysku netto. Niższe niż w 2019 roku wyniki to następstwo braku premier gier własnych, zwiększonych kosztów realizacji działań i obowiązków wynikających z faktu bycia spółką notowaną na rynku NewConnect. Istotny dla ubiegłorocznych wyników był przychód realizowany przez tytuły wydane w latach ubiegłych. Back-catalog przyniósł spółce aż 3,93 mln zł przychodu, oznacza to wzrost wartości o 155% w porównaniu do przychodów osiągniętych w 2019 roku z tej części działalności spółki, podano w informacji.

"Mimo niewielkiego spadku przychodów, udało nam się utrzymać marżę na sprzedaży na niezmienionym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Kluczową przyczyną niższego zysku był brak premiery gry własnej porównywalnej skalą z 'Crossroads Inn'" - wskazał Wesołowski.

"W 2020 roku kontynuowaliśmy pracę nad kolejnymi grami własnymi: 'The Amazing American Circus' oraz 'The Moonshiners'. Cieszymy się, że zdywersyfikowana strategia rozwoju naszej spółki przyniosła efekt w postaci rosnącego przychodu ze sprzedaży back-catalogu oraz z rosnącego udziału sprzedaży gier na konsole" - dodał Gembicki.

Kluczową marką własną i motorem napędowym sprzedaży back-catalogu spółki w 2020 roku była gra "Crossroads Inn". Dzięki rozwojowi tego tytułu łączna wartość zysku ze sprzedaży w tej linii biznesowej w okresie od premiery w październiku 2019 r. do końca 2020 r. osiągnęła blisko 2,5 mln zł. Flagowa gra spółki sprzedała się w nakładzie 72 tys. egzemplarzy, a dodatki i przepustkę sezonową zakupiło już ponad 33 tys. graczy, podano także.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

(ISBnews)