"Emitent swoją decyzję podjął zgodnie z postanowieniami memorandum informacyjnego, zapisy na akcje serii K mogłyby trwać wyłącznie do 31 marca 2021 roku, w związku z powyższym z informacji uzyskanych od Cyber Group Studios nie mógłby w tym terminie spełnić warunków uprawniających do udziału w ofercie oraz dokonać zapisu na akcje serii K" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd BTC Studios poinformował, że dotychczas wpłacone środki tytułem objęcia akcji serii K zostaną inwestorom zwrócone.

Oferta 2 mln akcji serii K bez prawa poboru po cenie emisyjnej 3,1 zł sztuka miała potrwać do 29 marca. Pozyskane środki miały zasilić budżet przeznaczony na promocję i wsparcie sprzedaży nowej gry "Zorro The Chronicles", której premierę zapowiedziano na wrzesień 2021 roku.

BTC Studios to notowany na NewConnect producent, deweloper i wydawca gier wideo na urządzenia mobilne, konsole i komputery PC/Mac. Model biznesowy spółki jest oparty na m.in. pozyskiwaniu licencji do najbardziej rozpoznawalnych produkcji animowanych dla młodzieży, które następnie będą wykorzystywane do wytwarzania gier.

