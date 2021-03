Mercator Medical Thailand (MMT), spółka zależna Mercator Medical podpisała umowę na dostawy rękawic nitrylowych produkowanych przez MMT z Coshield Global Trading Ltd. z Nowej Zelandii, podała spółka. Łączna wartość dostaw to ok. 307,3 mln zł.

"Umowa dotyczy dostaw przewidzianych do realizacji w partiach w okresie od czerwca 2021 r. do lutego 2022 r. Łączna wartość dostaw objętych umową wynosi w przeliczeniu na złote ok. 307,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r. (ISBnews)