"Są trzy segmenty, gdzie zamierzamy zwiększyć naszą obecność, to są: emalie rozpuszczalnikowe, farby białe i farby kolorowe. To są segmenty, w których już rozpoczęliśmy agresywne, aktywne i intensywne działania zmierzające do zwiększenia numerycznej dystrybucji i te działania będą wsparte niedługo działaniami marketingowo-reklamowymi" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej.

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę na rynku węgierskim w 2020 r. wyniosły 162,1 mln zł, co oznaczało wzrost o 63% r/r. Węgry odpowiadają za ok. 1/5 sprzedaży grupy.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2020 r. miała 821 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)