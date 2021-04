"Na początku lutego uruchomiona została platforma Allegro Biznes, która pozwala firmom robić zakupy i sprzedawać w jeszcze łatwiejszy sposób. Pierwsze prawie dwa miesiące jej działania potwierdzają dobrą ofertę, która systematycznie rośnie - platforma wspiera zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, dla których reguły panujące w handlu tradycyjnym są często trudne do przyjęcia. Od początku roku Allegro odnotowało ok. 10-proc. wzrost kupujących na fakturę oraz prawie 20-proc. wzrost kupujących z kontem firma.

Allegro Biznes to blisko 120 mln ofert z cennikami netto od około 100 tys. sprzedających, co stanowi największą ofertę business-to-business na polskim rynku. Allegro Biznes zbudowane zostało na bazie platformy konsumenckiej, zachowując wszystkie dotychczasowe funkcjonalności i dodając konkretne narzędzia przydatne zarówno dla tych, którzy potrzebują różnych produktów do prowadzenia własnej działalności, jak i dla tych, którzy je dostarczają, podkreślono w materiale.

"Allegro Biznes to narzędzie do regularnych zakupów firmowych. Po prawie dwóch miesiącach od startu obserwujemy, że duża część kupujących to małe, nawet te przydomowe, firmy oraz średnie przedsiębiorstwa. Jednym z powodów tego jest fakt, że korzystanie z funkcjonalności przysługujących posiadaczom konta firma na Allegro jest zupełnie darmowe. Poza tym przygotowaliśmy szereg rozwiązań, takich jak odroczona płatność czy atrakcyjne zniżki, które przyjęły się z bardzo dobrym przyjęciem naszych klientów, ponieważ pozwalają im regularnie obniżać koszty działalności. A za dużym zainteresowaniem kupujących, idą oczywiście sprzedawcy - liczba ofert z takimi funkcjonalnościami rośnie z tygodnia na tydzień. Przez zaledwie miesiąc liczba ofert ze zniżkami, które sięgają nawet 55%, wzrosła o prawie 20%" - skomentował head of B2B w Allegro Piotr Truszkowski, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślono, jedną z kluczowych funkcjonalności Allegro Biznes, jest odroczona płatność dla firm, czyli metoda płatności, dzięki której sprzedający od razu otrzyma zapłatę za fakturę, mimo że kupujący przedsiębiorca odłożył termin - o 21, 45 lub nawet 60 dni.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)