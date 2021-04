"W ramach rundy pre-IPO chcemy zebrać od inwestorów co najmniej 6 mln zł, przy czym dotychczasowi wspólnicy już zadeklarowali znaczący udział w tej rundzie. Jest to kwota, która pozwoli nam przyspieszyć z pracami nad dalszym rozwojem technologii kropek kwantowych tak, aby mogły one sprostać wymaganiom głównych graczy technologicznych na globalnym rynku. Nasza strategia na najbliższe miesiące zakłada przekształcenie w spółkę akcyjną oraz zrealizowanie kolejnych kroków milowych przed wejściem na NewConnect" - powiedział prezes Artur Podhorodecki, cytowany w komunikacie.

Jednym z udziałowców QNA Technology jest fundusz Kvarko, w którego grupie kapitałowej znajduje się również m.in. Bioceltix.

"To nie przypadek, że jakiś czas temu zainwestowaliśmy akurat w QNA Technology. Potencjał, jaki drzemie w branży kropek kwantowych jest ogromny. QNA ma teraz przed sobą okres przyspieszonego rozwoju, dzięki czemu otworzy się wiele zupełnie nowych pól do ekspansji w bardzo różnych, ale wyjątkowo rozwojowych branżach - powiedział partner zarządzający w Kvarko Paweł Wielgus.

Spółka QNA Technology powstała w grudniu 2016 roku. Specjalizuje się w syntezie oraz inżynierii powierzchni półprzewodnikowych kropek kwantowych - nanostruktur posiadających wszelki potencjał, by zrewolucjonizować szereg sektorów rynkowych, jak np. produkcja wyświetlaczy czy fotowoltaika. Jednocześnie, dzięki opracowywanej technologii syntezy, jest w stanie sprostać wymaganiom producentów, dostarczając wysokiej jakości nanostruktury o pożądanych parametrach fizyko-chemicznych.

(ISBnews)