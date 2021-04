"Jedyne, co nas ogranicza, oprócz terminów ustawowych, to szybkość działania sądów. Zrobimy wszystko, żeby to było jak najszybciej, tym bardziej, że Saule jest gotowe do wejścia na giełdę" - powiedział Ciszewski podczas telekonferencji.

Wcześniej dziś JR Holding, Saule Technologies i Blumerang Investors podpisały term sheet w sprawie nabycia 100% akcji Saule przez Blumerang. Realizacja transakcji jest zależna od wyniku badania due diligence Blumerang, które powinno zostać zrealizowane do 18 czerwca 2021 r.

"Jeżeli mamy pieniądze na działalność bieżącą, to nie będziemy szukać finansowania z rynku. Jedyne możliwości będą, jeśli będziemy chcieli postawić kilka fabryk na świecie i wtedy przydadzą się pieniądze na linie produkcyjne. Takie plany mamy dopiero w następnym roku. W tym roku chcemy maksymalnie wykorzystać moce produkcyjne i rozwój technologii aktualnej linii produkcyjnej, a kolejne są w naszym zamyśle" - powiedział prezes Saule Technologies Piotr Krych.

Wcześniej Columbus Energy zawarł z J. Ciszewskim, P. Bednarkiem, R. Kołłątajem oraz Blumerang Investors porozumienie, w którym strony zdecydowały o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej m.in. inwestycji w Columbus Elite.

We wrześniu 2020 r. JR Holding zawarł umowę z Saule Technologies w sprawie wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w terminie do 30 czerwca 2021 r.

W grudniu 2020 r. Columbus Energy objął 124 995 nowych akcji imiennych serii A Saule o wartości nominalnej 1 zł każda za cenę 4 mln euro. We wrześniu Columbus informował o podpisaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej zaangażowania kapitałowego Columbusa w Saule o wartości 10 mln euro, co ma stanowić 20% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu. Wówczas też podano, że spółka objęła 187 493 nowych akcji zwykłych imiennych serii A Saule za kwotę 6 mln euro.

Saule Technologies to polska firma rozwijająca technologię drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji. Firmę założyli w 2014 r. Olga Malinkiewicz - wynalazczyni metody - oraz biznesmeni Piotr Krych i Artur Kupczunas. Obecnie Saule Technologies to zespół ponad 50 naukowców, inżynierów i pracowników administracyjnych z ponad 17 krajów. Saule Technologies przez ostatni rok, przy współpracy inżynierów z Korei, Malezji, Wielkiej Brytanii, Singapuru i Japonii, konstruowała unikatową, pierwszą na świecie linię produkcyjną drukowanych ogniw perowskitowych.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

