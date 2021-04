"Jest bardzo wiele firm, z którymi rozmawiamy, w tym również są niektóre firmy z Polski. Podchodzimy [do akwizycji] bardzo globalnie, gdyż jesteśmy firmą globalną i faktycznie widzimy wiele talentów, jeżeli chodzi o sektor gamingowy w Polsce. Ten sektor bardzo dobrze się w Polsce rozwija i jesteśmy dumni z tego, że możemy w tym uczestniczyć"" - powiedział Gauffin podczas wideokonferencji.

Dodał, że wśród potencjalnych celów są również firmy notowane na giełdzie w Polsce, ale nie chciał tego szczegółowo komentować.

Prezes nie chciał szczegółowo odnieść do tego, na jakim etapie spółka jest w poszczególnych rozmowach. Nie chciał również ujawnić, jakiej wielkości są potencjalne firmy, którymi spółka jest zainteresowana.

"Bardzo interesują nas przejęcia po stronie produkcyjnej, wydawania gier czy technologii. Myśląc o naszej kategorii 'kupuj', chcielibyśmy oczywiście kupować takie podmioty, które przyczyniają się do wzrostu wartości naszej skali działalności. Chodzi więc o firmy, które mają m.in. duży potencjał wzrostu, dobre wskaźniki i mogą poprawić ekonomikę jednostkową" - powiedział Gauffin.

Podczas prezentacji wyników za 2020 r. prezes podał, że spółka aktywnie analizuje ok. 5 potencjalnych celów akwizycji, kolejnych ok. 25 znajduje się na krótkiej liście, a ok. 75 na długiej liście.

Prezes podtrzymał także zapowiedź z końca stycznia 2021 r. o braku planów dotyczących ewentualnej wypłaty dywidendy.

"Nie mamy planów dotyczących wypłaty dywidendy. Jesteśmy firmą na ścieżce wzrostowej, która ma bardzo istotną misję więc inwestujemy w przyszłość" - powiedział Gauffin.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 332,72 mln USD w 2020 r.

(ISBnews)