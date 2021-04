"Przed nami nowy etap w życiu firmy. Zamierzamy korzystać z najlepszych wzorców spółek publicznych pod względem komunikacji z rynkiem, otwartości oraz transparentności. Wykorzystamy ten czas na rynku NewConnect, by zbudować trwałą wartość i w przyszłości móc pewnym krokiem wejść na parkiet główny" - powiedział prezes Piotr Siudak, cytowany w komunikacie.

Do obrotu zostanie wprowadzonych łącznie 1 245 500 akcji ośmiu serii A-G oraz L.

Spółka pozyskała z emisji akcji ponad 9 mln zł, które będą przeznaczone na dalszy wzrost skali działalności i zwiększenie udziału w rynku. Za jedną akcję spółki inwestorzy płacili 43 zł.

"Emisję akcji zamknęliśmy pełnym powodzeniem, w akcjonariacie pojawili się nie tylko nowi akcjonariusze indywidualni, ale również co ważne - fundusze inwestycyjne. Kapitał, który pozyskaliśmy pomoże nam we wzmocnieniu naszej pozycji rynkowej, zbudowaniu nowych przewag konkurencyjnych. Tutaj planujemy m.in. zwiększanie skali działalności poprzez wykorzystanie marketingu internetowego. Rozpoczęliśmy już pierwsze prace z tym związane. Te działania pozwolą na jeszcze bardziej efektywne prowadzenie sprzedaży, a tym samym budowanie trwałej wartości dla naszych akcjonariuszy" - wskazał Siudak.

Stilo Energy rozpoczęło działalność operacyjną w II kw. 2018 r. W 2020 Stilo Energy wypracowało ponad 118 mln zł przychodów (wzrost o 105,7% r/r), przy EBITDA o wartości 1,02 mln zł (ponad 4 mln zł wg MSSF).

"Patrzymy optymistycznie na 2021 rok. Bieżący poziom kontraktacji wskazuje ogromny potencjał rynku, co powinno przełożyć się na zwiększony poziom sprzedaży w kolejnych miesiącach. [...] Już teraz obserwujemy wzrost liczby pozyskiwanych leadów marketingowych o ok. 40% r/r. Również liczba spotkań, także tych online, zwiększyła się o ok 80% r/r. Ogłoszone na lipiec uruchomienie naboru wniosków w celu uzyskania dofinansowania rządowego ma szansę ten trend jeszcze wzmocnić. Przewidujemy, że II i III kwartał roku będą dla nas najbardziej pracowitymi okresami roku" - skomentował członek zarządu i dyrektor finansowy Aleksander Czarniecki.

Stilo Energy działa na rynku komercyjnych instalacji fotowoltaicznych w Polsce realizując w 2020 r. blisko 500 instalacji miesięcznie na obszarze całej Polski.

