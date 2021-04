"2021 r. to rok przełomowy dla spółki pod kątem jej działalności inwestycyjnej. W marcu podpisaliśmy dwa listy intencyjne dot. inwestycji w perspektywiczne projekty z sektora biotech oraz fintech. Jesteśmy również w trakcie finalizacji kolejnych potencjalnych inwestycji. Chcemy mieć bogaty portfel inwestycyjny, złożony z firm innowacyjnych z najbardziej perspektywicznych sektorów gospodarki, z perspektywą na skokowe poprawianie wyników wraz ze swoim rozwojem. Zarówno polscy, jak i zagraniczni inwestorzy zauważają naszą aktywność. Kapitalizacja spółki w ostatnim roku wzrosła ponad 12-krotnie do ok. 140 mln zł, to jednak nie wyczerpuje naszego potencjału, bowiem posiadane w portfelu spółki wciąż się rozwijają, a dodatkowo realizujemy kolejne inwestycje o czym świadczą nasze ostatnie działania. Docelowo chcemy mieć w portfelu nawet 20-25 spółek. Na pewno w ciągu najbliższych miesięcy jeszcze nie raz zwrócimy uwagę inwestorów swoją aktywnością w obszarze inwestycyjnym. W związku z dynamicznym rozwojem spółki planujemy przeniesienie naszych notowań na główny parkiet, a znaczną część akcji z nowych emisji na rynek zagraniczny" - powiedział Gruszczyński, cytowany w komunikacie.

Spółka jest szczególnie zainteresowana inwestycjami w startupy fintech, medtech, cleantech oraz biotech. Zarząd uważa, że w tych branżach tkwi największy potencjał do wzrostu wartości.

"Innowacje są bardziej w cenie niż kiedykolwiek, zwłaszcza że pandemia gruntownie zmieniła okoliczności biznesowe, właśnie na korzyść firm o takim profilu - przyspieszających procesy lub dysponujących produktem mogącym być potencjalnym game changerem w danej dziedzinie" - powiedziała członek rady nadzorczej Kinga Dębicka, cytowana w komunikacie.

Spółka podpisała też w marcu br. dwa listy intencyjne z podmiotami w które zamierza zainwestować maksymalnie 13 mln zł - Epeer oraz Terrabio. Zdaniem Gruszczyńskiego, docelowo spółka zamierza mieć w portfelu inwestycyjnym nawet 25 rokujących projektów z sektora fintech, medtech oraz biotech. Aktualnie intensywnie rozmawia z kolejnymi spółkami na różnym etapie rozwoju. Dzięki współpracy z Evig Alfa Carlson Investments uzyskał dostęp i możliwość koinwestycji w wiele innowacyjnych projektów będących we wstępnej fazie badań badawczo-rozwojowych, posiadających ogromny potencjał wzrostu i spektakularne perspektywy rozwoju. Z kolei umowa z Carlson Ventures International gwarantuje ułatwiony dostęp do kapitału i możliwości inwestycyjnych w większe projekty i startupy zagraniczne o zasięgu globalnym, podano w informacji.

Głównym akcjonariuszem spółki jest założony w 2006 roku i zarządzany przez inwestora z Monako Artura Piotra Jedrzejewskiego fundusz Carlson Ventures International Limited, który dysponuje kapitałem w wysokości 100 mln USD. Carlson Ventures International jest również największym udziałowcem funduszu venture capital EVIG ALFA, inwestującym w startupy na rynku polskim. W celu realizacji misji inwestycyjnej Carlson Investments SA przy udziale Carlson Investments ASI SA zawarła umowy o współpracy zarówno z Evig Alfa, jak i Carlson Ventures International.

W skład grupy kapitałowej Carlson Investments S.A wchodzą obecnie: znany software house - Techvigo Sp. Zoo; Gaudi Management S.A.; Carlson Capital Partners Sp. zoo oraz Hotblok Polska Sp. zoo - producent innowacyjnych pasywnych materiałów budowlanych oraz Carlson Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. i Bloom Voyages Sp. zoo, w których Carlson Investments S.A. posiada po 100% udziałów, a także kilka mniejszych inwestycji w akcje i obligacje podmiotów takich, jak Reacom GmbH - backbone z Niemiec czy One Palo Alto Deep Tech Ventures.

(ISBnews)