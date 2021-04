"Grupa Selena zamierza skoncentrować się zarówno na inwestycjach rozwojowych, jak i modernizacyjnych, w tym robotyzacji, podnoszących efektywność zakładów produkcyjnych, a także na inwestycjach zwiększających bezpieczeństwo pracy. Główne inwestycje realizowane będą w zakładach: Orion, Libra, Matizol, Selena Turkey, Selena Iberia i Euro MGA" - czytamy w raporcie.

Planowana jest kontynuacja wdrażania w kolejnych spółkach zagranicznych systemu informatycznego klasy ERP na bazie Microsoft Dynamics AX 2012. Łączny udział nakładów na IT stanowić będzie ponad 20% całkowitych nakładów na inwestycje planowanych w 2021 roku, podano również.

"Grupa Selena nie wyklucza inwestycji biznesowych (akwizycji), jeśli ich warunki będą odpowiednio atrakcyjne oraz będą wspierać strategię rozwoju grupy Selena" - czytamy dalej.

Grupa Selena przeznaczyła na inwestycje 33,2 mln zł w 2020 roku. Niespełna 70% wydatków pochłonęły inwestycje rozwojowe oraz o charakterze modernizacyjnym w większości zakładów produkcyjnych.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)